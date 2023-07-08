После аномальной жары в Белгородской области резко похолодает

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Белгородскую область покидает аномальная жара. В воскресенье, 9 июля, температура воздуха ночью составит +15…+20 °С. Днём станет теплее, но ненамного: воздух прогреется до +18…+23 °С.
Помимо этого, ночью временами будут идти дожди, местами сильные. Ветер северной четверти 8-13 м/с.
Днём возможны кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами. Ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 17 м/с.
Дождливое воскресенье ожидается завтра и в Белгороде. Ночью осадки пройдут при +19 °С, днём — при +21 °С.
Не жарко в городе будет и на следующей неделе. Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, температура днём не поднимется выше +24 °С.
Напомним, что накануне сильный дождь и ветер обрушились на Старый Оскол. Результат — поваленные деревья и затопленные улицы.