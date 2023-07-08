Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Изображение материала

После аномальной жары в Белгородской области резко похолодает

8 июля 2023, 14:09
Фото: 1MI
В воскресенье столбик термометра днём опустится до +23 °С. Синоптики также обещают сильный ветер с порывами до 17 м/с, предупреждает МЧС.
Сюжет
Погода

Белгородскую область покидает аномальная жара. В воскресенье, 9 июля, температура воздуха ночью составит +15…+20 °С. Днём станет теплее, но ненамного: воздух прогреется до +18…+23 °С.

Помимо этого, ночью временами будут идти дожди, местами сильные. Ветер северной четверти 8-13 м/с.

Днём возможны кратковременные дожди, в отдельных районах — с грозами. Ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 17 м/с.

Дождливое воскресенье ожидается завтра и в Белгороде. Ночью осадки пройдут при +19 °С, днём — при +21 °С.

Не жарко в городе будет и на следующей неделе. Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, температура днём не поднимется выше +24 °С.

Напомним, что накануне сильный дождь и ветер обрушились на Старый Оскол. Результат — поваленные деревья и затопленные улицы.

Поваленные деревья и реки на улицах: последствия непогоды в Старом Осколе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области из-за непогоды сорвало крышу ФОКаНепогода привела к смертельной аварии на трассе в Белгородской области
#Инна Рогова#Жара#Аномальная жара#Похолодание#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Гроза#Сильный ветер#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Стало известно о пострадавшем при обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 08:15
Итоги недели: большой праздник отменили, а белгородцы будут жить в городе-герое?
Сегодня, 08:19
Поваленные деревья и реки на улицах: последствия непогоды в Старом Осколе
Сегодня, 07:07
Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили из-за мощного обстрела
Сегодня, 06:02
Экс-мэру Белгорода Антону Иванову запретили звонки и свидания с родственниками
Сегодня, 13:46
«Ждём, когда полмассива взлетит?» Возле домов под Белгородом не могут убрать снаряд
Сегодня, 14:43