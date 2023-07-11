В Белгороде прошла силовая эстафета в аномальную жару

В проекте могут участвовать не только любители, но и профессиональные спортсмены. Однако для них это сложнее, потому что в большинстве случаев они однобоко развиты. Например, «силовик» с лёгкостью поднимет штангу, но пробежать 21 км на хороший результат не сможет. И суть «Богатырского знака отличия» состоит как раз в том, чтобы спортсмены развивались гармонично.