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В Белгороде прошла силовая эстафета в аномальную жару

11 июля 2023, 08:56
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
белгородские богатыри
8 июля возле кинотеатра «Победа» спортсмены могли поучаствовать в силовой эстафете. Она проходила в рамках проекта «Богатырский знак отличия».

Проект «Богатырский знак отличия» — это система мотивации для спортсменов-любителей. Чтобы получить богатырский знак отличия, нужно сдать 11 упражнений. Результаты минимум шести из них должны быть «золотыми». Всего четыре блока с упражнениями: силовой, кардио, воркаут и специальные навыки, в которые входит метание ножа.

В этой системе есть и другие звания: силач, гонец, атлет, ловкач, дружинник и витязь. За каждое можно получить награду: бутылка для воды, кружка, поясная сумка, полотенце, бафф (это вещь, использующаяся при беге в качестве шарфа, балаклавы, банданы, шапки, косынки или напульсника) и рюкзак. А «богатырям» полагается спортивная сумка со всеми перечисленными принадлежностями.

В программе силовой эстафеты были бёрпи через тумбу, толчок штанги, выпады со штангой, переброс мешка через плечо и прыжки на скакалке. Вес снарядов и количество повторений зависели от весовых категорий детей, мужчин или женщин. Эти упражнения не входили в перечень того, что должен уметь «богатырь».

Но на площадке можно быть сдать отжимания и рывок гири. Организаторы принесли ещё и меленькие гирьки по 4 кг, чтобы дети тоже могли почувствовать себя богатырями. Они сдавали нормативы в тени. Остальные упражнения можно было сдать в режиме онлайн по видео и отправить результаты или в клубе атлетического многоборья «Эра».

В проекте могут участвовать не только любители, но и профессиональные спортсмены. Однако для них это сложнее, потому что в большинстве случаев они однобоко развиты. Например, «силовик» с лёгкостью поднимет штангу, но пробежать 21 км на хороший результат не сможет. И суть «Богатырского знака отличия» состоит как раз в том, чтобы спортсмены развивались гармонично.

— Попробовать силы в сегодняшней эстафете записалось больше 50 человек. А за богатырский знак отличия поборолись уже порядка 300 человек. Чтобы поучаствовало как можно больше желающих, мы ездим по области: Губкин, Старый Оскол, планируем съездить даже в Железногорск.
Ярослав Крупнов, президент богатырского клуба «Эра»

Силовая эстафета проходила на открытой площадке при 36 градусах тепла. Рядом дежурила медсестра. Одной участнице стало плохо, пришлось открывать нашатырь.

Победители получили спортивное питание и медали. Дмитрий Зангиев сказал, что приехал сюда из Старого Оскола только за победой. Он занял второе место среди мужчин.

соревнование белгородских "богатырей"соревнование белгородских "богатырей"
соревнование белгородских "богатырей"соревнование белгородских "богатырей"
соревнование белгородских "богатырей"соревнование белгородских "богатырей"
соревнование белгородских "богатырей"соревнование белгородских "богатырей"
соревнование белгородских "богатырей"соревнование белгородских "богатырей"
соревнование белгородских "богатырей"соревнование белгородских "богатырей"
соревнование белгородских "богатырей"соревнование белгородских "богатырей"
соревнование белгородских "богатырей"соревнование белгородских "богатырей"
соревнование белгородских "богатырей"соревнование белгородских "богатырей"
соревнование белгородских "богатырей"
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
В Белгороде выбрали спортсменов с богатырской силой
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#Ирина Митрофанова#Силовая эстафета#Белгород#Аномальная жара#Богатырский знак отличия#Клуб атлетического многоборья#Богатырский клуб#Спорт#Эксклюзив
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