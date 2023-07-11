В Белгороде прошла силовая эстафета в аномальную жару

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Проект «Богатырский знак отличия» — это система мотивации для спортсменов-любителей. Чтобы получить богатырский знак отличия, нужно сдать 11 упражнений. Результаты минимум шести из них должны быть «золотыми». Всего четыре блока с упражнениями: силовой, кардио, воркаут и специальные навыки, в которые входит метание ножа.
В этой системе есть и другие звания: силач, гонец, атлет, ловкач, дружинник и витязь. За каждое можно получить награду: бутылка для воды, кружка, поясная сумка, полотенце, бафф (это вещь, использующаяся при беге в качестве шарфа, балаклавы, банданы, шапки, косынки или напульсника) и рюкзак. А «богатырям» полагается спортивная сумка со всеми перечисленными принадлежностями.
В программе силовой эстафеты были бёрпи через тумбу, толчок штанги, выпады со штангой, переброс мешка через плечо и прыжки на скакалке. Вес снарядов и количество повторений зависели от весовых категорий детей, мужчин или женщин. Эти упражнения не входили в перечень того, что должен уметь «богатырь».
Но на площадке можно быть сдать отжимания и рывок гири. Организаторы принесли ещё и меленькие гирьки по 4 кг, чтобы дети тоже могли почувствовать себя богатырями. Они сдавали нормативы в тени. Остальные упражнения можно было сдать в режиме онлайн по видео и отправить результаты или в клубе атлетического многоборья «Эра».
В проекте могут участвовать не только любители, но и профессиональные спортсмены. Однако для них это сложнее, потому что в большинстве случаев они однобоко развиты. Например, «силовик» с лёгкостью поднимет штангу, но пробежать 21 км на хороший результат не сможет. И суть «Богатырского знака отличия» состоит как раз в том, чтобы спортсмены развивались гармонично.
— Попробовать силы в сегодняшней эстафете записалось больше 50 человек. А за богатырский знак отличия поборолись уже порядка 300 человек. Чтобы поучаствовало как можно больше желающих, мы ездим по области: Губкин, Старый Оскол, планируем съездить даже в Железногорск.
Ярослав Крупнов, президент богатырского клуба «Эра»
Силовая эстафета проходила на открытой площадке при 36 градусах тепла. Рядом дежурила медсестра. Одной участнице стало плохо, пришлось открывать нашатырь.
Победители получили спортивное питание и медали. Дмитрий Зангиев сказал, что приехал сюда из Старого Оскола только за победой. Он занял второе место среди мужчин.