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Прохладно и без осадков: какой будет погода в выходной день в Белгородской области

11 июля 2023, 12:16
Фото: 1MI

Дождь не испортит белгородцам выходной в середине недели

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Преимущественно без осадков. Прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Завтра, 12 июля, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. При этом будет прохладно. Ночью температура опустится до +9…+14 ˚С. Днём воздух прогреется до +18…+23 ˚С.

В Белгороде в ночное время без осадков, похолодает до +13 ˚С. Днём также без дождей. Потеплеет до +20 ˚С.

В четверг, 13 июля, в областном центре ночью без осадков и +12 ˚С. Днём пройдёт небольшой дождь, температура поднимется до +24 ˚С.

14 июля, в конце рабочей недели, синоптики обещают дожди. Ночью до +16 ˚С, а днём — до +24 ˚С.

В субботу, 15 июля, в Белгороде будет дождливо. Ночью температура опустится до +16 ˚С. Днём ожидается до +25 ˚С.

16 июля, в воскресенье, без дождей. В тёмное время суток обещают до +15 ˚С. Днём потеплеет до +26 ˚С.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#12 июля#Выходной#Осадки#Температура
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