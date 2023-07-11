Прохладно и без осадков: какой будет погода в выходной день в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Завтра, 12 июля, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. При этом будет прохладно. Ночью температура опустится до +9…+14 ˚С. Днём воздух прогреется до +18…+23 ˚С.
В Белгороде в ночное время без осадков, похолодает до +13 ˚С. Днём также без дождей. Потеплеет до +20 ˚С.
В четверг, 13 июля, в областном центре ночью без осадков и +12 ˚С. Днём пройдёт небольшой дождь, температура поднимется до +24 ˚С.
14 июля, в конце рабочей недели, синоптики обещают дожди. Ночью до +16 ˚С, а днём — до +24 ˚С.
В субботу, 15 июля, в Белгороде будет дождливо. Ночью температура опустится до +16 ˚С. Днём ожидается до +25 ˚С.
16 июля, в воскресенье, без дождей. В тёмное время суток обещают до +15 ˚С. Днём потеплеет до +26 ˚С.