В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: лидирует электромобиль

По результатам первого полугодия лучшие показатели показал электромобиль. На обслуживание шести машин на электротяге за это время ушло 30 тысяч рублей, 23 из которых — на электричество. К тому же, он комфортен и достаточно мобилен в стеснённых условиях городских улиц. Перспективой для развития такого транспорта должна стать хорошо развитая зарядная инфраструктура.