Белгородэнерго подключил к сетям новый культурно-спортивный центр в Короче

Потребляемая мощность объекта превысит 270 кВт. В современном здании площадью 4,4 тысячи квадратных метров будут оборудованы зрительный, спортивный и хореографический залы, студии по вокалу и изобразительному искусству. Одновременно заниматься и проводить досуг здесь смогут свыше 300 человек. Считается, что это первый в регионе объект, предоставляющий возможности под одной крышей заниматься и культурой, и спортом.