Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Изображение материала

Белгородэнерго подключил к сетям новый культурно-спортивный центр в Короче

29 июня 2023, 09:25
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Специалисты филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» завершили строительство электросетевой инфраструктуры для подключения к электроснабжению нового культурно-спортивного центра, строительство которого ведется в Короче в рамках нацпроекта «Культура».

Потребляемая мощность объекта превысит 270 кВт. В современном здании площадью 4,4 тысячи квадратных метров будут оборудованы зрительный, спортивный и хореографический залы, студии по вокалу и изобразительному искусству. Одновременно заниматься и проводить досуг здесь смогут свыше 300 человек. Считается, что это первый в регионе объект, предоставляющий возможности под одной крышей заниматься и культурой, и спортом.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Электроснабжение центра будет осуществляться по второй категории надежности, предусматривающей наличие основного и резервного источников питания. Для подключения к сетям энергетики проложили 0,7 км линий электропередачи 10/0,4 кВ, установили трансформаторную подстанцию, смонтировали «умные» коммутационные аппараты.Технологическое присоединение будет выполнено по мере готовности к подключению внутренних сетей заявителя. Открыть объект культуры и спорта планируют до конца года.

«Энергетики выполнили все взятые на себя обязательства по сроками качеству электроснабжения этого социально значимого объекта. Культурно-спортивный комплекс будет обладать возможностью автоматического включения резерва мощности, что значительно повысит надежность его работы. Уверен, он станет центром притяжения всех юных корочанцев и жителей близлежащих населенных пунктов. С открытием центра жить в районе будет еще комфортнее», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» –«Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Белгородэнерго установило терминалы самообслуживания для потребителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородэнерго обеспечило мощностью новый жилой комплекс в городе СтроительБелгородэнерго увеличило мощность капитально отремонтированного детсада в БелгородеБелгородэнерго выполнит электромонтажные работы любой сложности
#Кристина Семенчук#Белгородэнерго#Сети#Центр#Подключение#Город#Белгородская область
Подпишитесь
Как мусульмане в Белгороде отметили Курбан-байрам
Сегодня, 10:07
ВСУ обстреляли пропускной пункт в Шебекино
Сегодня, 07:11
Очно, удалёнка? Белгородским родителям школьников предложили выбрать формат обучения
Сегодня, 09:04
Похищали ли топливо на подстанции скорой помощи? Жалоба белгородца и ответ властей
Сегодня, 06:58
Ребёнок из Валуек спас отца из-под завалов во время обстрела
Сегодня, 07:00