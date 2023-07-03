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Студенческий отряд приступил к работам на объектах Белгородэнерго

3 июля 2023, 09:20
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
В филиале «Россети Центр» — «Белгородэнерго» открылся девятый сезон работы студенческих отрядов. К работам на энергообъектах приступили студенты профильных специальностей БГТУ им. В. Г. Шухова, Белгородского государственного аграрного университета им. В. Я. Горина и Новооскольского колледжа.

Трудовой семестр продлится до 15 августа. Начинающие энергетики будут работать в составе бригад по эксплуатации воздушных линий и бригад наружного освещения под руководством опытных наставников. Участвовать в осмотрах энергооборудования, замере габаритов проводов, наносить и обновлять диспетчерские наименования на опорах, менять светильники. Они официально трудоустроены и уже получили свою первую запись в трудовой книжке.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

На торжественном открытии директор Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В. Г. Шухова Александр Белоусов подчеркнул, что учебная подготовка студентов энергетических специальностей не может быть полной без погружения в практику. Только опыт и навыки, полученные в процессе реальной трудовой деятельности, помогут подготовить высококлассного и хорошо мотивированного специалиста для работы в отрасли.

«Работа в стройотряде — это воплощение внедренного в вузе практико-ориентированного подхода. Вы сможете прикоснуться к тому, что изучали, и это станет хорошей основой для дальнейшего профессионального роста», — отметил Александр Белоусов.

Продолжилось мероприятие экскурсией по современному Центру управления сетями, откуда в режиме онлайн осуществляется управление всей энергосистемой области, выставкой спецтехники и беседой за круглым столом с руководителями Белгородэнерго.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Обращаясь к будущим энергетикам, заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов рассказал, чем им придётся заниматься этим летом: «Студенческий отряд ждет активное участие в ремонте линий электропередачи, подстанций, подготовке сетевого комплекса к предстоящему отопительному сезону. Для вас это станет хорошей возможностью присмотреться к будущей профессии, набраться опыта, проверить свои знания. Уверен, что лучшие и самые целеустремленные вернутся в Белгородэнерго, чтобы полноценно реализовать себя в выбранной профессии». — подчеркнул руководитель.

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#Кристина Семенчук#Энергетики#Бригады#Наставники#Общество#Белгородская область
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