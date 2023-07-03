Студенческий отряд приступил к работам на объектах Белгородэнерго

На торжественном открытии директор Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ им. В. Г. Шухова Александр Белоусов подчеркнул, что учебная подготовка студентов энергетических специальностей не может быть полной без погружения в практику. Только опыт и навыки, полученные в процессе реальной трудовой деятельности, помогут подготовить высококлассного и хорошо мотивированного специалиста для работы в отрасли.