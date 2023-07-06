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Белгородэнерго обеспечило мощностью новый Парк аттракционов в Белгороде

6 июля 2023, 13:20
Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» завершил строительство внешних сетей электроснабжения и обеспечил возможность технологического присоединения нового парка аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде. Максимальная присоединенная мощность объекта составит 1800 кВт.

Масштабная территория для отдыха площадью 10 га располагается на дальнем берегу центрального городского пляжа. Она поделена на детскую, семейную и экстремальную зоны отдыха. Открытие первой очереди парка запланировано на 5 августа текущего года. К этому времени здесь будет установлено 12 современных аттракционов, откроются кафе, торговые павильоны, пирс с катамаранами и другие развлечения.

Для подключения парка к централизованному электроснабжению энергетики в кратчайшие сроки построили две комплектные трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, четыре распределительных пункта 0,4 кВ, проложили свыше четырех километров кабельных линий электропередачи и установили необходимое оборудование на основном центре питания.

Фото: Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Высокий класс надежности электроснабжения парка будут обеспечивать системы автоматического включения резерва мощности и прямой канал передачи данных в Центр управления сетями Белгородэнерго. Технологическое присоединение энергетики выполнятсразу по мере готовности к подключению внутриплощадочных сетей парка.

«Этот объект на особом контроле. Сроки сжатые, объем большой. Чтобы заработали аттракционы, освещение, инженерные системы и все высокотехнологичное оборудование парка, нужно было не только выделить достаточный резерв мощности, но и в кратчайшие сроки построить всю подводящую инфраструктуру, и, самое главное, обеспечить надежную систему электроснабжения этого важного социального объекта. На сегодня и сети, и источники питания уже готовы», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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