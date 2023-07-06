Белгородэнерго обеспечило мощностью новый Парк аттракционов в Белгороде

«Этот объект на особом контроле. Сроки сжатые, объем большой. Чтобы заработали аттракционы, освещение, инженерные системы и все высокотехнологичное оборудование парка, нужно было не только выделить достаточный резерв мощности, но и в кратчайшие сроки построить всю подводящую инфраструктуру, и, самое главное, обеспечить надежную систему электроснабжения этого важного социального объекта. На сегодня и сети, и источники питания уже готовы», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.