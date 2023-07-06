В БГТУ имени Шухова учится правнучка генерала Ватутина

Будущий полководец родился в селе Чепухино Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне село Ватутино Валуйского городского округа Белгородской области). У Веры Ефимовны и Фёдора Григорьевича Ватутиных было девять детей: пять мальчиков и четыре девочки. Николай был вторым ребёнком в семье. Ещё с детства он проявлял интерес к учёбе. Коле не было и семи лет, но он уже успел прочитать все книги старшего брата и научился считать. Первым учебным заведением для него стала местная школа, которая представляла собой маленькую церковную сторожку. Николай с удовольствие каждое утро бегал на занятия. У мальчика был очень красивый и аккуратный почерк, многие в селе просили его писать письма.