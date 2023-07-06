В БГТУ имени Шухова учится правнучка генерала Ватутина

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
80 лет назад 5 июля 1943 года началось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны — битва на Курской дуге. Крупнейшая в истории танковая битва длилась 50 дней и завершилась освобождением Харькова. Победа в этом великом сражении ознаменовала перелом в ходе Великой Отечественной войны. В БГТУ имени Шухова военный учебный центр носит имя Героя Советского Союза, генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина, под командованием которого штаб разрабатывал стратегию и тактику победы в Курской битве. А в Институте энергетики, информационных технологий и управляющих систем учится правнучка прославленного полководца Анастасия Придорогина. Она побывала на его родине в селе Ватутино Валуйского городского округа Белгородской области и поделилась рассказом о жизни героического предка.
Великий полководец великой войны. Командующий войсками Воронежского, Юго-Западного, 1-го Украинского фронтов, правая рука Жукова — наш земляк Николай Ватутин. Выдающийся советский военачальник умер за год до Великой Победы. Но живы его потомки. Сегодня в БГТУ им. В. Г. Шухова учится двоюродная правнучка легендарного полководца. Она чтит память героического предка и интересуется историей.
Анастасия Придорогина — студентка кафедры информационных технологий института энергетики, информационных технологий и управляющих систем, обучается по направлению «Информационные системы и технологии». Её основные принципы: добросовестное отношение к учёбе и активная жизненная позиция — во многом сформированы под влиянием примера знаменитого предка, которого Анастасия считает своим духовным наставником. Судьбу великого военачальника во многом определили годы детства и юности, о которых и рассказала Анастасия.
Будущий полководец родился в селе Чепухино Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне село Ватутино Валуйского городского округа Белгородской области). У Веры Ефимовны и Фёдора Григорьевича Ватутиных было девять детей: пять мальчиков и четыре девочки. Николай был вторым ребёнком в семье. Ещё с детства он проявлял интерес к учёбе. Коле не было и семи лет, но он уже успел прочитать все книги старшего брата и научился считать. Первым учебным заведением для него стала местная школа, которая представляла собой маленькую церковную сторожку. Николай с удовольствие каждое утро бегал на занятия. У мальчика был очень красивый и аккуратный почерк, многие в селе просили его писать письма.
Через два года Николай окончил школу с отличием. А дальше надо было ехать учиться в Валуйки, но для семьи Ватутиных это было дорого. Преподавателю Коли удалось уговорить его отца отвезти сына на учёбу. И в 1915 году Николай Ватутин окончил двухклассное училище с похвальным листом. На вступительных экзаменах в Уразовском коммерческом училище он показал блестящие знания и был зачислен на третий курс, но доучиться там не смог, так как перестали выплачивать стипендию — единственные средства, на которые он жил.
Николаю Ватутину пришлось вернуться в Чепухино: работал в поле, пас коров, косил сено. Но каждую свободную минуту он читал книги, без которых не мог жить. Полученные знания, помноженные на природный ум и смекалку, очень помогли Николаю Фёдоровичу в дальнейшем.
Вместе с Николаем Фёдоровичем в Великой Отечественной войне участвовали три его брата.
Старший — Павел — был призван на службу и прошёл войну в должности переводчика-артиллериста. Был награждён медалью «За отвагу». По просьбе матери его возвратили домой, и он до конца жизни зарабатывал семье на хлеб, работая бухгалтером. Второй по старшинству брат — Афанасий Фёдорович. Проходил службу в качестве рядового связиста, погиб в 1944 году. Награждён медалью «За отвагу». Семён Фёдорович был танкистом, умер в 1944 году на поле боя.
«Каждый из сыновей семьи Ватутиных проявил смелость и отвагу, защищая Родину от врагов. Я чту память героев, павших за нашу Родину. В детстве моя бабушка принесла мне небольшую книгу в зелёной обложке, в которой была изложена история города Валуйки и описание героев с Аллеи Славы. Сейчас, когда я вижу эту книгу, то без промедления открываю страницы, посвящённые Николаю Фёдоровичу, и перечитываю их снова, чтобы его подвиги всегда были в моей памяти», — рассказала Анастасия.
Двоюродная правнучка Николая Ватутина часто бывает в доме-музее великого предка, который расположен на его малой родине, в селе Ватутино. Впечатления об этих поездках она бережно хранит в своей памяти. Именно в таких небольших сёлах нашей Родины и рождались будущие герои…
«Первое впечатление, когда попадаешь в Ватутино, — это завораживающая красота природы, от которой испытываешь умиротворение. Село расположилось на берегу реки Палатовка. При въезде в него взору открываются вид на величественные белокаменные горы, которые утопают в зелени. В кронах старых деревьев щебечут птицы и переливами звучат соловьиные трели. На лугу возле старой фермы пасутся домашние животные. Молодые козлята весело резвятся в траве, в отдалении пасутся коровы и овцы, а грациозные кони не прочь подойти и познакомиться с новыми посетителями. В селе осталось очень мало жителей, поэтому там редко нарушают тишину проезжающие машины», — поделилась Анастасия.
На фоне этого пейзажа расположился небольшой белый домик под соломенной крышей, окружённый старыми величественными елями. Именно здесь родился и жил всем известный Николай Фёдорович Ватутин, советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.
Подойдя ближе к дому, можно увидеть небольшой огород, на котором хранители дома-музея выращивают гарбузы (тыквы), как это когда-то делала мать Николая Фёдоровича Вера Ефимовна. Она очень любила тыквенную кашу.
«В дом ведёт деревянная лестница, поднявшись по которой попадаешь в сенцы. В глаза сразу бросается стоящий в углу деревянный хомут для лошади. По словам экскурсовода, в этом доме проживало двадцать пять человек. Семья Ватутиных была большая, но не зажиточная. Поэтому, чтобы прокормиться, приходилось всем работать с утра и до ночи в поле, ухаживать за огородом и скотиной. Своей земли у семьи было мало, приходилось брать землю в аренду у местных помещиков», — отметила студентка.
В сенцах проделан ход на чердак, на который поднимали сено, чтобы можно было там спать, так как в самом доме было всего три комнаты. В первой комнате стоит печь, на которой готовили еду. Рядом стоит ухват. На подвесной полочке возле окна расположилась незамысловатая посуда тех времен. Также в этой комнате разместились прялка и ткацкий станок, который занял практически половину помещения. Так как семья была бедная, женщины пряли самостоятельно. В доме можно увидеть много домотканых полотенец и половиков. А зимой в этой комнате спали новорождённые ягнята.
«В центре второй комнаты покачивается подвесная люлька. За ней расположен большой деревянный стол. Вдоль окон, украшенных тюлем ручной работы и занавесками, разместились лавочки, покрытые цветными ковриками. В углу деревянный сундук, где хранилось всё самое ценное семьи, одежда, документы и Георгиевский крест деда Григория Дмитриевича Ватутина. Он прослужил 18 лет в кавалерии и, установив в доме строгие правила, приучил младшее поколение к распорядку», — рассказала Анастасия.
В третьей комнате расположилась двухъярусная лежанка и кровать. Между двумя комнатами проделано отверстие в стене, где стоит лампадка, которая освещает сразу два помещения. Электричества в доме никогда не было, нет и сегодня.
«Я никогда не забуду героизм тех, кто подарил нам мир и покой. Несмотря на то, что День Победы всё дальше уходит в глубину лет, он имеет огромное историческое значение для нашей Родины и навсегда останется в памяти как священный и великий день для нашего народа», — сказала Анастасия Придорогина.