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БГТУ им. В. Г. Шухова в двадцадке рейтинга по уровню зарплат IT-выпускников

9 июня 2023, 13:25
Фото: 1MI
Рейтинг представил портал SuperJob.

Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова занял 20-е место в рейтинге технических вузов России 2023 года по уровню зарплат занятых в IT-отрасли молодых специалистов, которые получили диплом в 2017–2022 годах.

Средний размер зарплат выпускников-шуховцев в IT за год вырос на 10 тыс. рублей и составляет сегодня 120 тыс. в месяц. Средний бал по ЕГЭ у абитуриентов БГТУ в 2022 году составлял 70,4. При этом 68% IT-специалистов, окончивших вуз, в 2023-м остались работать в Белгороде.

Отметим, что неизменный лидер рейтинга — Московский физико-технический институт (270 тыс. рублей в месяц). Второе место делят Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (235 тыс. рублей). На третьем месте расположились Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (230 тыс. рублей).

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#Зарплата#Специалисты#Диплом#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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