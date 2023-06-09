БГТУ им. В. Г. Шухова в двадцадке рейтинга по уровню зарплат IT-выпускников

Средний размер зарплат выпускников-шуховцев в IT за год вырос на 10 тыс. рублей и составляет сегодня 120 тыс. в месяц. Средний бал по ЕГЭ у абитуриентов БГТУ в 2022 году составлял 70,4. При этом 68% IT-специалистов, окончивших вуз, в 2023-м остались работать в Белгороде.