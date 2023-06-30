БГТУ имени Шухова в рейтинге лучших проектов на федеральном форуме

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В Москве прошла очная часть всероссийского форума, организованного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фондом «Росконгресс». Константин Старченко в рамках питч-сессии лидеров трека «Национальная экологическая инициатива» представил проект «Леспублика». По сути, это цифровая платформа для монетизации проектов восстановления лесов, позволяющая совмещать цифровые технологии и экологическую повестку, и превращать деревья в цифровые активы.
Стартап, разработанный Константином Старченко, ранее был презентован на ПМЭФ и в итоге заинтересовал представителей бизнеса и АСИ. Это наглядный пример того, как идеи выпускников осеннего студенческого Акселератора БГТУ им. В. Г. Шухова входят в рейтинги лучших проектов конкурсов поддержки предпринимателей с оборотом в десятки миллионов рублей.