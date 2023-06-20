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Учёные БГТУ разработали реагент по очистке многокомпонентных сточных вод

20 июня 2023, 15:10
Фото: БГТУ им. В.Г. Шухова
На кафедре экобиотехнологии БГТУ им. В. Г. Шухова разработан реагент комплексного действия для очистки многокомпонентных сточных вод птице- и мясопроизводства.

С этим проектом университет выиграл грант научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК» суммой 5 млн рублей. Также отправлена заявка на патент. Разработка отвечает политике импортозамещения и уже апробирована на сточных водах агропромышленных предприятий Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Использование реагента позволяет вывести из технологической схемы водоотведения некоторые позиции оборудования, что приводит к сокращению энерго- и материалоёмкости производства и снижению себестоимости получаемой продукции. Образующийся в результате очищения воды осадок может использоваться при получении компостов, удобрений или в составе искусственных почвосмесей при рекультивации карьеров.

Ученые открыты к сотрудничеству с предприятиями агропромышленного комплекса, особенно, с предприятиями птице- и мясопереработки. Они готовы принять сточные воды предприятий и апробировать полученный реагент на них. Сегодня технология востребована на предприятиях АПК, поскольку не только упрощает процесс очистки сточных вод, но и позволяет заменить традиционно использующиеся импортные химические реагенты на отечественные. Разработанный реагент хорошо зарекомендовал себя и в технологии очистки других многокомпонентных стоков, содержащих взвешенные вещества, эмульгированные нефтепродукты и ПАВ.

#Алина Харина#Бгту шухова#Общество
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