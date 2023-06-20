Учёные БГТУ разработали реагент по очистке многокомпонентных сточных вод

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
С этим проектом университет выиграл грант научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК» суммой 5 млн рублей. Также отправлена заявка на патент. Разработка отвечает политике импортозамещения и уже апробирована на сточных водах агропромышленных предприятий Белгородской, Воронежской и Курской областей.
Использование реагента позволяет вывести из технологической схемы водоотведения некоторые позиции оборудования, что приводит к сокращению энерго- и материалоёмкости производства и снижению себестоимости получаемой продукции. Образующийся в результате очищения воды осадок может использоваться при получении компостов, удобрений или в составе искусственных почвосмесей при рекультивации карьеров.
Ученые открыты к сотрудничеству с предприятиями агропромышленного комплекса, особенно, с предприятиями птице- и мясопереработки. Они готовы принять сточные воды предприятий и апробировать полученный реагент на них. Сегодня технология востребована на предприятиях АПК, поскольку не только упрощает процесс очистки сточных вод, но и позволяет заменить традиционно использующиеся импортные химические реагенты на отечественные. Разработанный реагент хорошо зарекомендовал себя и в технологии очистки других многокомпонентных стоков, содержащих взвешенные вещества, эмульгированные нефтепродукты и ПАВ.