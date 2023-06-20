Учёные БГТУ разработали реагент по очистке многокомпонентных сточных вод

Ученые открыты к сотрудничеству с предприятиями агропромышленного комплекса, особенно, с предприятиями птице- и мясопереработки. Они готовы принять сточные воды предприятий и апробировать полученный реагент на них. Сегодня технология востребована на предприятиях АПК, поскольку не только упрощает процесс очистки сточных вод, но и позволяет заменить традиционно использующиеся импортные химические реагенты на отечественные. Разработанный реагент хорошо зарекомендовал себя и в технологии очистки других многокомпонентных стоков, содержащих взвешенные вещества, эмульгированные нефтепродукты и ПАВ.