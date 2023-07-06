На границе Белгородской области впервые состоялось воссоединение матери с ребёнком

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Прошлой осенью молодая женщина обратилась с просьбой к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой вернуть её сына в Россию. Ребёнок тогда проживал у бабушки в Хмельницкой области Украины. Из-за боевых действий путь домой был отрезан.
Ребёнка встретили на границе Белгородской области. Семья воссоединилась благодаря непрекращающимся гуманитарным контактам с украинской стороной, работе с МИД России, пограничной службой и компетентными органами власти, отметила Москалькова.
Ранее сообщалось, что из украинского плена в Россию вернулись 45 российских военнослужащих. Освобождённым окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Есть ли среди вернувшихся белгородцы, пока неизвестно.