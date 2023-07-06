На границе Белгородской области впервые состоялось воссоединение матери с ребёнком

Мальчик вернулся с Украины в Россию к маме после долгой разлуки. Ребёнок жил у бабушки в Хмельницкой области. Из-за боевых действий было невозможно попасть домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

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