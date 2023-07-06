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На границе Белгородской области впервые состоялось воссоединение матери с ребёнком

6 июля 2023, 14:00
Фото: Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»
Мальчик вернулся с Украины в Россию к маме после долгой разлуки. Ребёнок жил у бабушки в Хмельницкой области. Из-за боевых действий было невозможно попасть домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.
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Граница

Прошлой осенью молодая женщина обратилась с просьбой к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой вернуть её сына в Россию. Ребёнок тогда проживал у бабушки в Хмельницкой области Украины. Из-за боевых действий путь домой был отрезан.

Ребёнка встретили на границе Белгородской области. Семья воссоединилась благодаря непрекращающимся гуманитарным контактам с украинской стороной, работе с МИД России, пограничной службой и компетентными органами власти, отметила Москалькова.

Ранее сообщалось, что из украинского плена в Россию вернулись 45 российских военнослужащих. Освобождённым окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь. Есть ли среди вернувшихся белгородцы, пока неизвестно.

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#Таисия Некрасова#Белгородская область#Граница#Обмен#Общество#Спецоперация#Татьяна Москалькова#Мать#Ребёнок#Воссоединение#Хмельницкая область#Украина
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