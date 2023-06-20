«Связываюсь с Верховной радой». Москалькова — о пленённых на Украине белгородцах

Для этих целей Москалькова обращается к Мирьяне Сполярич — президенту Международного комитета Красного Креста. Также она связывается с уполномоченным по правам человека Верховной рады — чтобы с украинской стороны также соблюдали конвенции и способствовали возвращению людей из плена.