«Связываюсь с Верховной радой». Москалькова — о пленённых на Украине белгородцах

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Каждый день, каждый час мы работаем по пленным, без вести пропавшим. Алгоритм следующий: когда мы получаем сообщение от людей, что их родной попал в плен, мы сразу сообщаем это в Минобороны. Делается это для того, чтобы пленный попал в обменный фонд и к нему пришёл Красный Крест. Последние должны убедиться, что ему оказывают медицинскую помощь и что правила Женевской конвенции о недопущении унижений и насилия соблюдаются.
Татьяна Москалькова
Для этих целей Москалькова обращается к Мирьяне Сполярич — президенту Международного комитета Красного Креста. Также она связывается с уполномоченным по правам человека Верховной рады — чтобы с украинской стороны также соблюдали конвенции и способствовали возвращению людей из плена.
Вот такой достаточно сложный алгоритм действий, и который даёт свои результаты. И хотя не удалось всех до единого вернуть, но уже 30 человек вернулись домой.
Татьяна Москалькова