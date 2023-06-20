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«Связываюсь с Верховной радой». Москалькова — о пленённых на Украине белгородцах

20 июня 2023, 14:48
Фото: Bel.ru

Москалькова рассказала, как вызволяют из плена белгородцев

Во время встречи с журналистами уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала, как возвращают домой попавших в плен военных из Белгородской области.
Каждый день, каждый час мы работаем по пленным, без вести пропавшим. Алгоритм следующий: когда мы получаем сообщение от людей, что их родной попал в плен, мы сразу сообщаем это в Минобороны. Делается это для того, чтобы пленный попал в обменный фонд и к нему пришёл Красный Крест. Последние должны убедиться, что ему оказывают медицинскую помощь и что правила Женевской конвенции о недопущении унижений и насилия соблюдаются.
Татьяна Москалькова

Для этих целей Москалькова обращается к Мирьяне Сполярич — президенту Международного комитета Красного Креста. Также она связывается с уполномоченным по правам человека Верховной рады — чтобы с украинской стороны также соблюдали конвенции и способствовали возвращению людей из плена.

Вот такой достаточно сложный алгоритм действий, и который даёт свои результаты. И хотя не удалось всех до единого вернуть, но уже 30 человек вернулись домой.
Татьяна Москалькова
Москалькова: Свыше 30 белгородцев возвращены из украинского плена
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#Пленные#Верховная рада#Права человека#Красный крест#Общество#Спецоперация#Эксклюзив#Белгородская область#Украина#Татьяна Москалькова#Артем Черненко
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