Фестиваль культурных людей «Лампа» вновь пройдёт в Белгороде

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В ближайшие выходные в Белгороде пройдёт фестиваль культурных людей «Лампа». Состоится он на двух площадках.
С 14 до 17 часов в «Октябре» можно будет посетить различные лектории, мастер-классы, ярмарку талантов «Блошка». Также зрители смогут посмотреть выставку современного искусства и поучаствовать в иммерсивной бесшумной дискотеке «Звуковуха».
В ЦМИ белгородцев с 18 до 20 часов будет ждать музыкальная программа от семи музыкальных коллективов региона, а также выступление хедлайнера фестиваля — оркестра New Blood Big Band.
Ранее в Белгороде анонсировали праздник в честь Дня молодёжи. Белгородцам предлагали посетить мастер-классы, лекции. В завершении праздника должны были выступить музыканты Вахтанг и Гризли.