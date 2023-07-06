Фестиваль культурных людей «Лампа» вновь пройдёт в Белгороде

Мероприятие состоится уже в эти выходные и пройдёт сразу на двух площадках города — в культурном центре «Октябрь» и в Центре молодёжных инициатив. Об этом сообщает министерство по делам молодёжи Белгородской области.

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