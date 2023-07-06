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Фестиваль культурных людей «Лампа» вновь пройдёт в Белгороде

6 июля 2023, 07:34
Фото: 1MI
Мероприятие состоится уже в эти выходные и пройдёт сразу на двух площадках города — в культурном центре «Октябрь» и в Центре молодёжных инициатив. Об этом сообщает министерство по делам молодёжи Белгородской области.

В ближайшие выходные в Белгороде пройдёт фестиваль культурных людей «Лампа». Состоится он на двух площадках.

С 14 до 17 часов в «Октябре» можно будет посетить различные лектории, мастер-классы, ярмарку талантов «Блошка». Также зрители смогут посмотреть выставку современного искусства и поучаствовать в иммерсивной бесшумной дискотеке «Звуковуха».

В ЦМИ белгородцев с 18 до 20 часов будет ждать музыкальная программа от семи музыкальных коллективов региона, а также выступление хедлайнера фестиваля — оркестра New Blood Big Band.

Фото: Telegram-канал «Мэрия Белгорода»

Ранее в Белгороде анонсировали праздник в честь Дня молодёжи. Белгородцам предлагали посетить мастер-классы, лекции. В завершении праздника должны были выступить музыканты Вахтанг и Гризли.

Вахтанг и Гризли сочинили с белгородцами гимн ко Дню молодёжи
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#Таисия Некрасова#Молодежь#Лампа#Фестиваль#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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