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На фестиваль в честь Дня молодёжи в Старом Осколе потратили 5,6 млн рублей

26 июня 2023, 17:22
Фото: vk.com/cmi_oskol
МАУ «Центр Молодёжных Инициатив» в Старом Осколе организовали фестиваль «Лето на MAXimum» за 5 670 000 рублей. Заявка на организацию и проведение мероприятия появилась на сайте госзакупок.

Фестиваль в Старом Осколе устроили 24 июня в честь Дня молодёжи. На праздник в Дворец спорта «Аркада» приглашали всех студентов.

В ДС с утра до вечера проводились различные мероприятия. Старооскольская молодёжь посетила как соревнования по автозвуку, так и образовательный лекторий по предпринимательству и SMM. А в конце дня для ребят подготовили концертную программу со специальным гостем JukeBox Trio. В этот день также не забыли про розыгрыши и подарки.

Редакция Бел.Ру выяснила, что на организацию и проведение такого фестиваля ЦМИ Старого Оскола потратили 5 670 000 рублей. Соответствующий документ был опубликован на сайте госзакупок.

Отметим, что фестиваль «Лето на MAXimum» провели в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» при поддержке министерства по делам молодёжи Белгородской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

Фото: vk.com/cmi_oskol
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#Александра Склярова#Фестиваль#День молодёжи#Закупки#Госзакупки#Белгородская область#Старый Оскол
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