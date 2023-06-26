На фестиваль в честь Дня молодёжи в Старом Осколе потратили 5,6 млн рублей

В ДС с утра до вечера проводились различные мероприятия. Старооскольская молодёжь посетила как соревнования по автозвуку, так и образовательный лекторий по предпринимательству и SMM. А в конце дня для ребят подготовили концертную программу со специальным гостем JukeBox Trio. В этот день также не забыли про розыгрыши и подарки.