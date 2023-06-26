На фестиваль в честь Дня молодёжи в Старом Осколе потратили 5,6 млн рублей

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Фестиваль в Старом Осколе устроили 24 июня в честь Дня молодёжи. На праздник в Дворец спорта «Аркада» приглашали всех студентов.
В ДС с утра до вечера проводились различные мероприятия. Старооскольская молодёжь посетила как соревнования по автозвуку, так и образовательный лекторий по предпринимательству и SMM. А в конце дня для ребят подготовили концертную программу со специальным гостем JukeBox Trio. В этот день также не забыли про розыгрыши и подарки.
Редакция Бел.Ру выяснила, что на организацию и проведение такого фестиваля ЦМИ Старого Оскола потратили 5 670 000 рублей. Соответствующий документ был опубликован на сайте госзакупок.
Отметим, что фестиваль «Лето на MAXimum» провели в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» при поддержке министерства по делам молодёжи Белгородской области и Федерального агентства по делам молодёжи.