У белгородцев появился шанс выиграть денежный приз за фото своих собак

Благотворительный фестиваль «Моё собачье дело» анонсировали в Белгороде

В областном центре 9 июля пройдёт благотворительный фестиваль «Моё собачье дело». Собранные до и во время мероприятия деньги направят в поддержку шебекинских зоозащитников, сообщили в мэрии Белгорода.