У белгородцев появился шанс выиграть денежный приз за фото своих собак

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Белгороде 9 июля состоится благотворительный фестиваль «Моё собачье дело». Мероприятие пройдёт на Музейной площади в парке Победы.
В программе фестиваля — «Парад пород», сертификаты об участии в котором получат хозяева и беспородных собак. Предварительно необходимо пройти регистрацию.
Также состоится фотоконкурс «Моё собачье дело» и видеоконкурс. За лучшие работы белгородцев наградят денежными призами. Ожидается и конкурс парных костюмов хозяина и питомца от главного талисмана фестиваля вельш-корги-пемброк.
На фестивале запланированы показательные выступления собак, бесплатная ветеринарная консультация, DJ-сет, живой вокал, ярмарка изделий для животных, раздача животных от проекта «Пойдём домой!», мастер-классы и ряд других мероприятий.
До самого собачьего праздника и в день его проведения организуют сбор средств в поддержку шебекинских зоозащитников.