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Published Сегодня, 10:22

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У белгородцев появился шанс выиграть денежный приз за фото своих собак

3 июля 2023, 10:22
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney

Благотворительный фестиваль «Моё собачье дело» анонсировали в Белгороде

В областном центре 9 июля пройдёт благотворительный фестиваль «Моё собачье дело». Собранные до и во время мероприятия деньги направят в поддержку шебекинских зоозащитников, сообщили в мэрии Белгорода.

В Белгороде 9 июля состоится благотворительный фестиваль «Моё собачье дело». Мероприятие пройдёт на Музейной площади в парке Победы.

В программе фестиваля — «Парад пород», сертификаты об участии в котором получат хозяева и беспородных собак. Предварительно необходимо пройти регистрацию.

Также состоится фотоконкурс «Моё собачье дело» и видеоконкурс. За лучшие работы белгородцев наградят денежными призами. Ожидается и конкурс парных костюмов хозяина и питомца от главного талисмана фестиваля вельш-корги-пемброк.

На фестивале запланированы показательные выступления собак, бесплатная ветеринарная консультация, DJ-сет, живой вокал, ярмарка изделий для животных, раздача животных от проекта «Пойдём домой!», мастер-классы и ряд других мероприятий.

До самого собачьего праздника и в день его проведения организуют сбор средств в поддержку шебекинских зоозащитников.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Животные#Собаки#Фестиваль
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