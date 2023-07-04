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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

4 июля 2023, 20:22
Фото: 1MI
По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона.
Сюжет
Пво

Вечером 4 июля белгородцев испугали громкие звуки, после которых на Харгоре заработали сигнализации машин. Очевидцы даже сняли видео с моментом громких звуков. По нашей информации, громкие звуки были связаны с работой российских военных.

Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях подтвердил эту информацию.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Видео: 1MI
Вечером белгородцев испугали громкие звуки
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#Александра Склярова#Система ПВО#Происшествия#Пво#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Видео
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