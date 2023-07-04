Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Вечером 4 июля белгородцев испугали громкие звуки, после которых на Харгоре заработали сигнализации машин. Очевидцы даже сняли видео с моментом громких звуков. По нашей информации, громкие звуки были связаны с работой российских военных.
Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях подтвердил эту информацию.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области