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Сотрудники СГОКа используют приложение для выбора и получения спецодежды

30 июня 2023, 11:39
Фото: Николай Урясов
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) запустили специализированное мобильное приложение по учету выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Новый сервис позволяет сотруднику посмотреть, какие СИЗ были получены ранее, какие доступны к получению в настоящее время и дату следующей выдачи. В приложении предусмотрена дополнительная отправка уведомлений, в которых указано какие СИЗ и когда необходимо получить. Удобство сервиса уже оценили более двух тысяч стойленцев.

Руководители подразделений СГОКа с помощью приложения могут получить информацию об обеспеченности СИЗ своих сотрудников. Приложение позволяет выводить эту информацию как в виде графиков, которые отражают общие данные в целом по подразделению, так и отдельную информацию по каждому сотруднику с учетом сезонности и типу спецодежды.

Фото: Николай Урясов

Кроме внедрения специального приложения на Стойленском ГОКе открывают дополнительные пункты выдачи СИЗ, которые находятся в административно-бытовых корпусах подразделений. В местах выдачи СИЗ выполнен современный ремонт, оборудованы большой склад и комфортная зона ожидания, установлены примерочные кабины с большими зеркалами. В результате такой реорганизации время работы с каждым сотрудником сокращено до 10 минут.

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#Стойленский ГОК#Мобильное приложение#Спецодежда#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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