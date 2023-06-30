Сотрудники СГОКа используют приложение для выбора и получения спецодежды

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Новый сервис позволяет сотруднику посмотреть, какие СИЗ были получены ранее, какие доступны к получению в настоящее время и дату следующей выдачи. В приложении предусмотрена дополнительная отправка уведомлений, в которых указано какие СИЗ и когда необходимо получить. Удобство сервиса уже оценили более двух тысяч стойленцев.
Руководители подразделений СГОКа с помощью приложения могут получить информацию об обеспеченности СИЗ своих сотрудников. Приложение позволяет выводить эту информацию как в виде графиков, которые отражают общие данные в целом по подразделению, так и отдельную информацию по каждому сотруднику с учетом сезонности и типу спецодежды.
Кроме внедрения специального приложения на Стойленском ГОКе открывают дополнительные пункты выдачи СИЗ, которые находятся в административно-бытовых корпусах подразделений. В местах выдачи СИЗ выполнен современный ремонт, оборудованы большой склад и комфортная зона ожидания, установлены примерочные кабины с большими зеркалами. В результате такой реорганизации время работы с каждым сотрудником сокращено до 10 минут.