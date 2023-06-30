Сотрудники СГОКа используют приложение для выбора и получения спецодежды

Руководители подразделений СГОКа с помощью приложения могут получить информацию об обеспеченности СИЗ своих сотрудников. Приложение позволяет выводить эту информацию как в виде графиков, которые отражают общие данные в целом по подразделению, так и отдельную информацию по каждому сотруднику с учетом сезонности и типу спецодежды.