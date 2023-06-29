Стойленский ГОК организовал семейные экскурсии на предприятие ко Дню металлурга

«Никогда раньше на комбинате не была и просто потрясена увиденным. Масштабы и мощь карьера поражают, — отметила одна из участниц экскурсии Эльвира Менякина. — Считаю отличной инициативой предприятия приглашать членов семей сотрудников на экскурсии. Это интересно и познавательно как для детей, так и для взрослых, и дарит незабываемые впечатления. Сын даже решил, что будет здесь работать, когда вырастет!»