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Стойленский ГОК организовал семейные экскурсии на предприятие ко Дню металлурга

29 июня 2023, 12:46
Фото: Федор Колыхалов
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) в преддверии Дня металлурга организовали традиционные семейные экскурсии.
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Музей

Гости с детьми от семи лет увидели работу техники в карьере комбината, оценили масштабы большегрузных автосамосвалов и побывали в палеонтологическом музее, где собраны коллекции минералов и останков древних обитателей из карьера СГОКа.

В первой предпраздничной экскурсии поучаствовали более 40 человек.

«Никогда раньше на комбинате не была и просто потрясена увиденным. Масштабы и мощь карьера поражают, — отметила одна из участниц экскурсии Эльвира Менякина. — Считаю отличной инициативой предприятия приглашать членов семей сотрудников на экскурсии. Это интересно и познавательно как для детей, так и для взрослых, и дарит незабываемые впечатления. Сын даже решил, что будет здесь работать, когда вырастет!»

Фото: Федор Колыхалов

На экскурсию по предприятию гостей доставляют брендированные автобусы, которые обновлены специально к профессиональному празднику.Каждому участнику вручают корпоративный сувенир.

Семейные экскурсии на СГОК пройдут также в июле и августе. Всего в рамках празднования Дня металлурга на комбинате побывают более 120 посетителей.

В 2022 году с экскурсиями комбинат посетили больше 300 школьников, студентов и гостей предприятия.

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#Кристина Семенчук#Сгок#Экскурсии#Музей#Семья#Общество#Белгородская область
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