Стойленский ГОК организовал семейные экскурсии на предприятие ко Дню металлурга

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Гости с детьми от семи лет увидели работу техники в карьере комбината, оценили масштабы большегрузных автосамосвалов и побывали в палеонтологическом музее, где собраны коллекции минералов и останков древних обитателей из карьера СГОКа.
В первой предпраздничной экскурсии поучаствовали более 40 человек.
«Никогда раньше на комбинате не была и просто потрясена увиденным. Масштабы и мощь карьера поражают, — отметила одна из участниц экскурсии Эльвира Менякина. — Считаю отличной инициативой предприятия приглашать членов семей сотрудников на экскурсии. Это интересно и познавательно как для детей, так и для взрослых, и дарит незабываемые впечатления. Сын даже решил, что будет здесь работать, когда вырастет!»
На экскурсию по предприятию гостей доставляют брендированные автобусы, которые обновлены специально к профессиональному празднику.Каждому участнику вручают корпоративный сувенир.
Семейные экскурсии на СГОК пройдут также в июле и августе. Всего в рамках празднования Дня металлурга на комбинате побывают более 120 посетителей.
В 2022 году с экскурсиями комбинат посетили больше 300 школьников, студентов и гостей предприятия.