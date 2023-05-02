На Стойленском ГОКе провели плановые противопожарные учения

Особое внимание в ходе учений уделили отработке сотрудниками предприятия действий по локализации и ликвидации последствий пожара на опасном производственном объекте — маслоподвале корпуса среднего и мелкого дробления цеха дробления обогатительной фабрики. Оценивали последовательность и правильность выполнения плановых мероприятий: оповещения, остановки и обесточивания оборудования, эвакуации людей и т. д.