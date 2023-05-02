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На Стойленском ГОКе провели плановые противопожарные учения

2 мая 2023, 12:36
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) провели совместные учения по ликвидации пожара. Кроме сотрудников предприятия в них были задействованы экстренные службы Старого Оскола и Губкина.

Цель тренировки — отработка слаженности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на производстве.Всего в 2023 году на Стойленском ГОКе проведут двенадцать подобных учений по разным сценариям.

Особое внимание в ходе учений уделили отработке сотрудниками предприятия действий по локализации и ликвидации последствий пожара на опасном производственном объекте — маслоподвале корпуса среднего и мелкого дробления цеха дробления обогатительной фабрики. Оценивали последовательность и правильность выполнения плановых мероприятий: оповещения, остановки и обесточивания оборудования, эвакуации людей и т. д.

Фото: Стойленский ГОК

Спасатели Стойленского горноспасательного взвода эвакуировали«пострадавших» в безопасную зону, ликвидировали пожар и его последствия.Медперсонал здравпунктов комбината проводил осмотр, первичную сортировку и оказывал помощь пострадавшим до прибытия скорой.

Координировал действия всех спасательных служб мобильный штаб. Его руководители подвели итоги спасательной операции: учения признаны успешными, отмечено эффективное межведомственное сотрудничество и действия сотрудников СГОКа.

«Такие тренировки показывают степень нашей готовности и готовности коллег к действиям в чрезвычайных ситуациях, помогают выявить ошибки, чтобы предотвратить их в будущем. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников, важно четко и слажено действовать в любых нештатных ситуациях», — комментирует начальник отдела промышленной безопасности управления ОТиПБСГОКа Тимур Луговской.

В 2023 году для повышения пожарной безопасности на предприятии планируется приобрести пожарный автомобиль (автоцистерну) повышенной проходимости и мобильные установки пожаротушения «NATISK-12 BL».

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#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Учения#Чп#Город#Белгородская область
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