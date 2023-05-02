На Стойленском ГОКе провели плановые противопожарные учения

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Цель тренировки — отработка слаженности действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на производстве.Всего в 2023 году на Стойленском ГОКе проведут двенадцать подобных учений по разным сценариям.
Особое внимание в ходе учений уделили отработке сотрудниками предприятия действий по локализации и ликвидации последствий пожара на опасном производственном объекте — маслоподвале корпуса среднего и мелкого дробления цеха дробления обогатительной фабрики. Оценивали последовательность и правильность выполнения плановых мероприятий: оповещения, остановки и обесточивания оборудования, эвакуации людей и т. д.
Спасатели Стойленского горноспасательного взвода эвакуировали«пострадавших» в безопасную зону, ликвидировали пожар и его последствия.Медперсонал здравпунктов комбината проводил осмотр, первичную сортировку и оказывал помощь пострадавшим до прибытия скорой.
Координировал действия всех спасательных служб мобильный штаб. Его руководители подвели итоги спасательной операции: учения признаны успешными, отмечено эффективное межведомственное сотрудничество и действия сотрудников СГОКа.
«Такие тренировки показывают степень нашей готовности и готовности коллег к действиям в чрезвычайных ситуациях, помогают выявить ошибки, чтобы предотвратить их в будущем. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников, важно четко и слажено действовать в любых нештатных ситуациях», — комментирует начальник отдела промышленной безопасности управления ОТиПБСГОКа Тимур Луговской.
В 2023 году для повышения пожарной безопасности на предприятии планируется приобрести пожарный автомобиль (автоцистерну) повышенной проходимости и мобильные установки пожаротушения «NATISK-12 BL».