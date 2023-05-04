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Стойленский ГОК обновляет карьерный автопарк

4 мая 2023, 13:13
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) приобрел три новых самосвала БелАЗ грузоподъемностью 55 тонн. Новые машины будут заняты на работах в карьере, обслуживании дорог, отсыпке дамбы хвостохранилища в цехе хвостового хозяйства.

Новая техника оборудована системами автоматического пожаротушения, управления и диагностики гидромеханической передачей, которые следят за состоянием и определяют оптимальный режим работы. Также машины оснащены камерами видеонаблюдения, системами контроля давления в шинах и спутникового мониторинга.

В термо- и шумоизоляционной кабине созданы все условия для комфортной работы сотрудников: водительское сидение имеет регулировки, на приборной панели размещен дисплей, куда выводятся показатели функционирования всех систем автомобиля, установлен селектор переключения передач.

Новые машины пришли на смену автотранспорту, отслужившему свой срок. В настоящее время парк 55-тонных автосамосвалов СГОКа насчитывает 10машин. Всего в работе предприятия задействованы 256 единиц основной и вспомогательной техники.

В апреле исполнилось 45 лет, как на СГОКе был создан автотранспортный цех. Как структурное подразделение прошло путь от ручного управления процессом перевозок до цифрового можно узнать здесь.

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#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Система#Техника#Кабина#Спецтранспорт#Город#Белгородская область
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