Стойленский ГОК обновляет карьерный автопарк

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Новая техника оборудована системами автоматического пожаротушения, управления и диагностики гидромеханической передачей, которые следят за состоянием и определяют оптимальный режим работы. Также машины оснащены камерами видеонаблюдения, системами контроля давления в шинах и спутникового мониторинга.
В термо- и шумоизоляционной кабине созданы все условия для комфортной работы сотрудников: водительское сидение имеет регулировки, на приборной панели размещен дисплей, куда выводятся показатели функционирования всех систем автомобиля, установлен селектор переключения передач.
Новые машины пришли на смену автотранспорту, отслужившему свой срок. В настоящее время парк 55-тонных автосамосвалов СГОКа насчитывает 10машин. Всего в работе предприятия задействованы 256 единиц основной и вспомогательной техники.
В апреле исполнилось 45 лет, как на СГОКе был создан автотранспортный цех. Как структурное подразделение прошло путь от ручного управления процессом перевозок до цифрового можно узнать здесь.