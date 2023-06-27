Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Белгородской области 28 июня будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах ожидаются небольшой дождь и туман. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
Днём повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с. В светлое время суток потеплеет до +19…+24 ˚С.
В Белгороде в среду будет облачно. Ночью без осадков и +13 ˚С. Днём ожидается небольшой дождь при +20 ˚С.
Судя по обновлённому прогнозу Гидрометцентра, дождливо в Белгороде будет вплоть до субботы, 1 июля. Столбик термометра днём поднимется максимум до +24 ˚С.