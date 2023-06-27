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В среду в Белгородской области снова задождит

27 июня 2023, 14:30
Фото: 1MI
Ночью местами туман. Днём температура поднимется максимум до +24 ˚С, сообщили в региональном МЧС.
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Погода

В Белгородской области 28 июня будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах ожидаются небольшой дождь и туман. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Днём повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с. В светлое время суток потеплеет до +19…+24 ˚С.

В Белгороде в среду будет облачно. Ночью без осадков и +13 ˚С. Днём ожидается небольшой дождь при +20 ˚С.

Судя по обновлённому прогнозу Гидрометцентра, дождливо в Белгороде будет вплоть до субботы, 1 июля. Столбик термометра днём поднимется максимум до +24 ˚С.

Сильные дожди пока не отступят из Белгородской области
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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Туман#Общество#Белгородская область#Белгород
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