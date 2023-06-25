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Дожди придут в Белгородскую область в последний понедельник июня

25 июня 2023, 10:31
Фото: Midjourney

Дожди придут в Белгородскую область в последний понедельник июня

Синоптики обещают 16 мм осадков Белгороду и 18,6 — Старому Осколу. Судя по данным Гидрометцентра РФ, дожди так или иначе затронут все муниципалитеты региона.
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Погода

Погода в последний понедельник июня будет пасмурная. На 26 июня синоптики обещают Белгородской области дожди.

В Белгороде, предположительно, выпадет 16 мм осадков, а это значит, что на квадратный метр земли обрушится 16 литров воды. В Старом Осколе и того больше — 18,6 мм. Новому Осколу и Валуйкам обещают 10,3 и 6,4 мм соответственно.

Не стоит ожидать белгородцам и летней жары. Днём столбик термометра не поднимется выше 19°С, а ночью опустится до отметки в 13°С.

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#Татьяна Алексютина#Погода#Дожди#Общество#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Новый Оскол#Валуйки
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