Дожди придут в Белгородскую область в последний понедельник июня

В Белгороде, предположительно, выпадет 16 мм осадков, а это значит, что на квадратный метр земли обрушится 16 литров воды. В Старом Осколе и того больше — 18,6 мм. Новому Осколу и Валуйкам обещают 10,3 и 6,4 мм соответственно.