Дожди придут в Белгородскую область в последний понедельник июня

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Погода в последний понедельник июня будет пасмурная. На 26 июня синоптики обещают Белгородской области дожди.
В Белгороде, предположительно, выпадет 16 мм осадков, а это значит, что на квадратный метр земли обрушится 16 литров воды. В Старом Осколе и того больше — 18,6 мм. Новому Осколу и Валуйкам обещают 10,3 и 6,4 мм соответственно.
Не стоит ожидать белгородцам и летней жары. Днём столбик термометра не поднимется выше 19°С, а ночью опустится до отметки в 13°С.