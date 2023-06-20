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Синоптики вновь предсказали дожди в Белгородской области

20 июня 2023, 13:10
Фото: 1MI
Осадки ожидаются в светлое время суток при температуре до +28 ˚С, сообщили в МЧС. В Белгороде дождь может пройти и ночью, и днём, уточняет Гидрометцентр.
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Погода

21 июня в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью +13…+15 ˚С, без существенных осадков. Ветер северной четверти 3-8 м/с.

Днём потеплеет до +23…+28 ˚С. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

В Белгороде в среду будет дождливо, если верить текущему прогнозу Гидрометцентра. Ночью осадки пройдут при +16 ˚С. Днём дождь усилится, а столбик термометра поднимется до +27 ˚С.

На этой неделе дождь в Белгороде возможен также в пятницу и субботу, 23 и 24 июня.

Какая погода ждёт белгородцев в июне 2023 года
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#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Гидрометцентр#Общество#Белгородская область#Белгород#Инна Рогова
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