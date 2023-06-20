Синоптики вновь предсказали дожди в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
21 июня в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью +13…+15 ˚С, без существенных осадков. Ветер северной четверти 3-8 м/с.
Днём потеплеет до +23…+28 ˚С. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
В Белгороде в среду будет дождливо, если верить текущему прогнозу Гидрометцентра. Ночью осадки пройдут при +16 ˚С. Днём дождь усилится, а столбик термометра поднимется до +27 ˚С.
На этой неделе дождь в Белгороде возможен также в пятницу и субботу, 23 и 24 июня.