Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Белгородской области 27 июня будет облачно. Дожди останутся, причём в отдельных районах ожидаются сильные осадки.
Ночью столбик термометра остановится на отметке от +9 ˚С до +14 ˚С. Днём потеплеет, но ненамного — до +15…+20 ˚С. Ветер восточной четверти 7-12 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 27 июня тоже будет дождливо. Осадки во вторник возможны как ночью при +14 ˚С, так и днём при +18 ˚С.
Дождливо в столице региона будет до конца недели. При этом столбик термометра днём не поднимется выше +25 ˚С.