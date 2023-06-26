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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Сильные дожди пока не отступят из Белгородской области

26 июня 2023, 13:05
Фото: 1MI
Дождливо в регионе будет и завтра, 27 июня. Днём будет прохладно — не больше +20 ˚С, предупредили в региональном МЧС.
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Погода

В Белгородской области 27 июня будет облачно. Дожди останутся, причём в отдельных районах ожидаются сильные осадки.

Ночью столбик термометра остановится на отметке от +9 ˚С до +14 ˚С. Днём потеплеет, но ненамного — до +15…+20 ˚С. Ветер восточной четверти 7-12 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 27 июня тоже будет дождливо. Осадки во вторник возможны как ночью при +14 ˚С, так и днём при +18 ˚С.

Дождливо в столице региона будет до конца недели. При этом столбик термометра днём не поднимется выше +25 ˚С.

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#Инна Рогова#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Белгородская область#Белгород
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