В Белгородской области выбор формата обучения оставят за родителями

При этом школы на расстоянии от нуля до 20 км от границы очно работать точно не будут. Тем не менее, рассматривается возможность подвоза детей оттуда на обучение вглубь области. Изучаются также возможности совмещения очного и заочного образования. Может быть изменено время уроков и перемен.