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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:26

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В Белгородской области выбор формата обучения оставят за родителями

26 июня 2023, 08:25
Фото: 1MI
Как сообщил министр образования Андрей Милёхин, в каждом муниципалитете уже созданы рабочие группы по оценке ситуации, но ключевое решение остаётся за родителями.
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Дети

По словам министра, возможность выхода школьников в очный формат уже обсуждается, в том числе с педагогами. Но основное решение принимают родители: для них уже подготовлен опросный лист по сбору мнений, будет возможность задать вопросы и по горячей линии: 32-94-06.

На данный момент это касается школ, но такая же работа планируется по линии колледжей, училищ и вузов.

Мнение родителя — это главное решение и главное мнение, которое мы будем исполнять. И если родители говорят «нет», значит, нет. Мы предоставляем информацию, мы обсуждаем варианты, но решение принимают родители.
Вячеслав Гладков

Андрей Милёхин добавил, что при рассмотрении вопроса выхода на очное образование будут рассматривать и просчитывать следующие моменты:

  • Расстояние школы до границы
  • Близость объектов инфраструктуры и администрации, «факторов риска»
  • Наличие и состояние укрытий

При этом школы на расстоянии от нуля до 20 км от границы очно работать точно не будут. Тем не менее, рассматривается возможность подвоза детей оттуда на обучение вглубь области. Изучаются также возможности совмещения очного и заочного образования. Может быть изменено время уроков и перемен.

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#Артем Черненко#Школа#Обучение#Образование#Дети#Родители#Общество#Губернатор#Белгородская область#Андрей Милёхин#Вячеслав Гладков
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