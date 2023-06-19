Порядка 5,5 тыс. белгородских детей отдохнут за лето в оздоровительных лагерях России

По словам Андрея Милёхина, на данный момент в детских лагерях, оздоровительных центрах и санаториях в 7 регионах России отдыхают 1889 ребят из Белгородской области. Преимущественно это дети из Шебекинского, Грайворонского горокругов и Волоконовского района, а также из других муниципалитетов региона. Уже сегодня завершит первую смену ДОЛ «Ландыш» под Воронежем, который принял 300 детей из Шебекино. Из них 115 ребят продолжат отдых в детских лагерях Крыма.