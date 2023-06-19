Порядка 5,5 тыс. белгородских детей отдохнут за лето в оздоровительных лагерях России

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По словам Андрея Милёхина, на данный момент в детских лагерях, оздоровительных центрах и санаториях в 7 регионах России отдыхают 1889 ребят из Белгородской области. Преимущественно это дети из Шебекинского, Грайворонского горокругов и Волоконовского района, а также из других муниципалитетов региона. Уже сегодня завершит первую смену ДОЛ «Ландыш» под Воронежем, который принял 300 детей из Шебекино. Из них 115 ребят продолжат отдых в детских лагерях Крыма.
До конца лета в планах организовать выезд ещё 3640 детей в оздоровительные учреждения 6 регионов страны.
Вячеслав Гладков поручил министру образования региона взять под личный контроль данные о каждом ребёнке, находящемся на отдыхе за пределами области:
Мы забрали у родителей детей и обязаны их вернуть поздоровевшими, повзрослевшими, с хорошим багажом положительных эмоций и впечатлений.
Также, по словам Милёхина, у родителей часто возникает вопрос о дальнейшей транспортировке детей. Губернатор предложил отправлять машины из гаража правительства или муниципального образования области и забирать детей вместе с сопровождающим.
Ранее губернатор рассказал о впечатлениях белгородских ребят, которые отправились на первую смену в крымский лагерь «Бригантина „Белогорье“».