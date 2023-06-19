Северная Осетия готова принять порядка ста белгородских детей из приграничья

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По словам Вячеслава Гладкова, напряжённая ситуация в Белгородской области сохраняется. Тем не менее, многие регионы готовы принять детей из приграничных регионов — теперь и Северная Осетия. Как рассказал глава Валуек Алексей Дыбов, в местном санатории можно будет пройти и массаж, и оздоровление. Отправить туда готовы 102 ребёнка, сейчас выбирают подходящий транспорт.
Наших детей там ждут, и отнесутся там к ним как к родным. Ну и дети, надеюсь, получат удовольствие: это Кавказ, горы, это другой воздух, другая еда. Надеюсь, понравится всем.
Вячеслав Гладков
Как отметил Гладков, вопрос по детям стоит остро. Задача правительства — обратиться в семьи и предложить им безопасно отдохнуть в загородных лагерях.
Неделю назад за пределами Белгородской области находятся 1609 детей в шести субъектах. Принимать их готов были Тамбовская и Владимирские области. В лагерях дети останутся на ещё одну смену.