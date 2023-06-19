Северная Осетия готова принять порядка ста белгородских детей из приграничья

По словам Вячеслава Гладкова, напряжённая ситуация в Белгородской области сохраняется. Тем не менее, многие регионы готовы принять детей из приграничных регионов — теперь и Северная Осетия. Как рассказал глава Валуек Алексей Дыбов, в местном санатории можно будет пройти и массаж, и оздоровление. Отправить туда готовы 102 ребёнка, сейчас выбирают подходящий транспорт.