Гладков рассказал о возвращении белгородских детей из других регионов

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Губернатор отметил, что родители переживают за возвращение детей в Белгородскую область из других регионов. Он добавил, что 20 детей из Грайворонского горокруга, которые отдыхали в Ставропольском крае, останутся в лагере до вторника (27 июня) вместе с сопровождающими.
Только что проговорил с губернатором Владимиром Владимировичем Владимировым — никаких вопросов нет, дети будут обеспечены всем необходимым.
Вячеслав Гладков
Что касается возвращения детей из Крыма, которые отдыхали в лагере «Бригантина „Белогорье“», власти решат этот вопрос 25 июня в первой половине дня.
Дополнительно прорабатываем вопрос с руководством ОАО «РЖД» по изменению маршрута движения поездов и доставки детей непосредственно в Белгород.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что в оздоровительных лагерях России летом смогут отдохнуть порядка 5,5 тыс. детей из Белгородской области. Принять ребят готовы 13 регионов России.