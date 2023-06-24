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Published Сегодня, 12:02

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Гладков рассказал о возвращении белгородских детей из других регионов

24 июня 2023, 12:02
Фото: 1MI
Часть ребят останутся на отдыхе до вторника. Что касается отдыхающих в лагере «Бригантина „Белогорье“», по ним вопрос решат 25 июня, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Сюжет
Дети

Губернатор отметил, что родители переживают за возвращение детей в Белгородскую область из других регионов. Он добавил, что 20 детей из Грайворонского горокруга, которые отдыхали в Ставропольском крае, останутся в лагере до вторника (27 июня) вместе с сопровождающими.

Только что проговорил с губернатором Владимиром Владимировичем Владимировым — никаких вопросов нет, дети будут обеспечены всем необходимым.
Вячеслав Гладков

Что касается возвращения детей из Крыма, которые отдыхали в лагере «Бригантина „Белогорье“», власти решат этот вопрос 25 июня в первой половине дня.

Дополнительно прорабатываем вопрос с руководством ОАО «РЖД» по изменению маршрута движения поездов и доставки детей непосредственно в Белгород.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что в оздоровительных лагерях России летом смогут отдохнуть порядка 5,5 тыс. детей из Белгородской области. Принять ребят готовы 13 регионов России.

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#Кристина Семенчук#Летний отдых#Дети#Возвращение#Гладков#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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