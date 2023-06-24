Гладков рассказал о возвращении белгородских детей из других регионов

Губернатор отметил, что родители переживают за возвращение детей в Белгородскую область из других регионов. Он добавил, что 20 детей из Грайворонского горокруга, которые отдыхали в Ставропольском крае, останутся в лагере до вторника (27 июня) вместе с сопровождающими.