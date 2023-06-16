Медицинских работников СГОКа поздравили с профессиональным праздником

«Руководство компании считает заботу о здоровье сотрудников предприятия одной из главных задач. И подходит к вопросу комплексно, обеспечивая полный комплекс медицинских услуг — от развития производственной медицины до санаторно-курортного лечения и автоматизации процессов сбора и анализа данных о здоровье работников. На фабричной и карьерной площадках комбината действуют здравпункты, в прошлом году их модернизировали, оснастили современным оборудованием и электронной системой медосмотров. На страже здоровья стойленцев стоят высококвалифицированные врачи, фельдшеры и медсестры», — отметил Роман Николаевич.