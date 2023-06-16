Медицинских работников СГОКа поздравили с профессиональным праздником

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Для сотрудников и почетных гостей праздника — ветеранов медсанчасти, организовали концертную программу с участием местных самодеятельных коллективов, подготовили видеоролик.
Директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил за верность выбранной профессии и чуткое отношение к стойленцам.
«Руководство компании считает заботу о здоровье сотрудников предприятия одной из главных задач. И подходит к вопросу комплексно, обеспечивая полный комплекс медицинских услуг — от развития производственной медицины до санаторно-курортного лечения и автоматизации процессов сбора и анализа данных о здоровье работников. На фабричной и карьерной площадках комбината действуют здравпункты, в прошлом году их модернизировали, оснастили современным оборудованием и электронной системой медосмотров. На страже здоровья стойленцев стоят высококвалифицированные врачи, фельдшеры и медсестры», — отметил Роман Николаевич.
За добросовестный труд и высокий профессионализм почетными грамотами и нагрудными знаками «30-летний стаж работы» наградили врача УЗИ Ольгу Коваленко, заведующую клинико-диагностической лабораторией Галину Панину, заведующего дневного стационара Анатолия Поштаря, медицинского лабораторного техника Татьяну Николаеву, старшего фельдшера Наталью Саватееву, главную медицинскую сестру Александру Кирюхину, медицинских сестер Валентину Виниченко, Евгению Одарченко, Наталью Туманову, Галину Хаустову, Александру Хадаеву, Ларису Шляхта, Людмилу Щербачеву.