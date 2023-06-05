На СГОКе наградили лучших дорожно-путевых рабочих

Участники прошли два этапа соревнований — проверку теоретических знаний, а также продемонстрировали мастерство владения профессией, выполняя два практических задания. Сначала дорожно-путевым рабочим предстояло зашить две деревянные шпалы и установить четыре противоугона — крепления рельсов. Затем участники выполняли сборку и разборку рельсового стыка. Члены жюри учитывали соблюдение производственно-технической инструкции, требований охраны труда и промышленной безопасности, качество и время выполнения заданий.