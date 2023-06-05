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На СГОКе наградили лучших дорожно-путевых рабочих

5 июня 2023, 09:04
Фото: Федор Колыхалов
На Стойленском ГОКе завершился конкурс профессионального мастерства среди дорожно-путевых рабочих. За звание лучшего по профессии боролись 27 сотрудников рудоуправления комбината.
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Конкурс

Участники прошли два этапа соревнований — проверку теоретических знаний, а также продемонстрировали мастерство владения профессией, выполняя два практических задания. Сначала дорожно-путевым рабочим предстояло зашить две деревянные шпалы и установить четыре противоугона — крепления рельсов. Затем участники выполняли сборку и разборку рельсового стыка. Члены жюри учитывали соблюдение производственно-технической инструкции, требований охраны труда и промышленной безопасности, качество и время выполнения заданий.

По итогам конкурса лучшим дорожно-путевым рабочим СГОКа стал самый молодой участник — Евгений Ледовских. Второе место занял Эдуард Картамышев, третье — Эдуард Шавернев.

Фото: Федор Колыхалов

Победителей наградили дипломами, корпоративными подарками, знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

«Подобные конкурсы способствуют созданию на предприятии атмосферы здоровой конкуренции, позволяют каждому работнику проверить свои способности на деле и раскрыть свой потенциал. Главная цель конкурсов „Лучший по профессии“ — стимулировать специалистов компании профессионально расти и делиться опытом с коллегами», — комментирует директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.

В августе среди сотрудников рудоуправления СГОКа определят «Лучших по профессии» машинистов экскаватора. Всего в 2023 году на предприятии проведут двенадцать различных конкурсов профессионального мастерства.

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