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СГОК поддержал научно-исследовательскую конференцию «Наука-практике»

29 мая 2023, 14:30
Фото: Татьяна Шматко
При поддержке Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) в Старооскольском индустриально-технологическом техникуме прошла II региональная научно-исследовательская конференция студентов «Наука-практике».

Ее цель — вовлечь обучающихся профессиональных образовательных учреждений Белгородской области в исследовательскую деятельность.

Участниками конференции стали 38 представителей из 13 профессиональных образовательных организаций. Они представили экспертному совету свои исследовательские работы по четырем направлениям: информационно-техническому, естественнонаучному, гуманитарному и практическому. В роли приглашенных экспертов выступили сотрудники Стойленского ГОКа.

В этом году на конференции впервые были представлены проектные работы по теме «Действия сотрудников в нестандартных ситуациях на производстве». В составе судейской комиссии их оценивала специалист управления охраны труда и промышленной безопасности СГОКа Елена Нефедова. Начальник лаборатории химико-аналитического контроля Юлия Пименова стала председателем жюри в естественнонаучной секции, где студенты презентовали работы по физике, химии, математике, экологии. Евгений Ананченко, руководитель проектов управления развития производства дробильно-обогатительного передела и фабрики окомкования вошел в состав комиссии, которая оценивала исследования в информационно-техническом направлении.

По итогам защиты проектов экспертная комиссия выбрала двенадцать лучших работ. Их авторов наградили дипломами и подарками от Стойленского ГОКа.

«Конференция „Наука-практике“ это уникальная площадка, где происходит обмен мнениями и новыми идеями между начинающими исследователями и экспертами из учебных заведений области. Мы поддерживаем различные мероприятия для развития подрастающего поколения и поддержки талантливых детей в регионе: профориентационные программы для школьников, научные конференции для студентов, творческие конкурсы и многое другое. В прошлом году в профориентационных мероприятиях СГОКа приняли участие около семи тысяч юных старооскольцев», комментирует Роман Великанский, директор по персоналу дивизиона Руда, член организационного комитета конференции «Наука-практике».

Фото: Татьяна Шматко
#Алина Харина#Сгок#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК
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