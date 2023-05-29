СГОК поддержал научно-исследовательскую конференцию «Наука-практике»

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Ее цель — вовлечь обучающихся профессиональных образовательных учреждений Белгородской области в исследовательскую деятельность.
Участниками конференции стали 38 представителей из 13 профессиональных образовательных организаций. Они представили экспертному совету свои исследовательские работы по четырем направлениям: информационно-техническому, естественнонаучному, гуманитарному и практическому. В роли приглашенных экспертов выступили сотрудники Стойленского ГОКа.
В этом году на конференции впервые были представлены проектные работы по теме «Действия сотрудников в нестандартных ситуациях на производстве». В составе судейской комиссии их оценивала специалист управления охраны труда и промышленной безопасности СГОКа Елена Нефедова. Начальник лаборатории химико-аналитического контроля Юлия Пименова стала председателем жюри в естественнонаучной секции, где студенты презентовали работы по физике, химии, математике, экологии. Евгений Ананченко, руководитель проектов управления развития производства дробильно-обогатительного передела и фабрики окомкования вошел в состав комиссии, которая оценивала исследования в информационно-техническом направлении.
По итогам защиты проектов экспертная комиссия выбрала двенадцать лучших работ. Их авторов наградили дипломами и подарками от Стойленского ГОКа.
«Конференция „Наука-практике“ – это уникальная площадка, где происходит обмен мнениями и новыми идеями между начинающими исследователями и экспертами из учебных заведений области. Мы поддерживаем различные мероприятия для развития подрастающего поколения и поддержки талантливых детей в регионе: профориентационные программы для школьников, научные конференции для студентов, творческие конкурсы и многое другое. В прошлом году в профориентационных мероприятиях СГОКа приняли участие около семи тысяч юных старооскольцев», – комментирует Роман Великанский, директор по персоналу дивизиона Руда, член организационного комитета конференции «Наука-практике».