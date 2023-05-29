СГОК поддержал научно-исследовательскую конференцию «Наука-практике»

«Конференция „Наука-практике“ – это уникальная площадка, где происходит обмен мнениями и новыми идеями между начинающими исследователями и экспертами из учебных заведений области. Мы поддерживаем различные мероприятия для развития подрастающего поколения и поддержки талантливых детей в регионе: профориентационные программы для школьников, научные конференции для студентов, творческие конкурсы и многое другое. В прошлом году в профориентационных мероприятиях СГОКа приняли участие около семи тысяч юных старооскольцев», – комментирует Роман Великанский, директор по персоналу дивизиона Руда, член организационного комитета конференции «Наука-практике».