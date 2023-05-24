Более 1500 сотрудников СГОКа поучаствовали в месячнике по охране труда

Posted Вчера, 11:21
Published Вчера, 11:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В течение месяца на СГОКе провели курсы по оказанию первой помощи, семинары об инструментах по оценке рисков и правильному применению средств индивидуальной защиты, противопожарные тренировки, конкурсы, экскурсии на производство.
Одними из самых масштабных мероприятий стали обучающие курсы по оказанию первой помощи — их прошли более 600 стойленцев. Они изучили теорию и практику оказания первой помощи при различных видах травм, а также познакомились с основными аспектами сердечно-легочной реанимации.
Сотрудники СГОКа участвовали в конкурсе видеороликов на тему производственных рисков в своем структурном подразделении, соревновались в оформлении стендов по охране труда, квесте по поиску потенциальных опасностей и интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Тематические конкурсы позволили закрепить знания кардинальных правил безопасности, найти производственные риски, способы их устранения и продемонстрировать творческий подход в теме ОТиПБ.
К месяцу безопасности присоединились и дети сотрудников Стойленского ГОКа. Более 120 ребят побывали на экскурсии в карьере. На смотр-конкурс рисунков по теме безопасности свои работы прислали 56 детей. Семь рисунков отобраны для областного конкурса «Охрана труда глазами детей», итоги которого подведут 1 июня.
Победителей каждого из мероприятий акции наградили грамотами, корпоративными подарками и денежными премиями. По итогам месяца безопасности были отмечены подразделения, сотрудники которых проявили большую активность и вовлеченность: цех железнодорожного транспорта, цех хвостового хозяйства и энергоцех.