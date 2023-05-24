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Более 1500 сотрудников СГОКа поучаствовали в месячнике по охране труда

24 мая 2023, 11:21
Фото: Фёдор Колыхалов
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) подвели итоги месяца, посвященного охране труда и промышленной безопасности. В тематических мероприятиях приняли участие более 1500 сотрудников из всех подразделений комбината.

В течение месяца на СГОКе провели курсы по оказанию первой помощи, семинары об инструментах по оценке рисков и правильному применению средств индивидуальной защиты, противопожарные тренировки, конкурсы, экскурсии на производство.

Одними из самых масштабных мероприятий стали обучающие курсы по оказанию первой помощи — их прошли более 600 стойленцев. Они изучили теорию и практику оказания первой помощи при различных видах травм, а также познакомились с основными аспектами сердечно-легочной реанимации.

Сотрудники СГОКа участвовали в конкурсе видеороликов на тему производственных рисков в своем структурном подразделении, соревновались в оформлении стендов по охране труда, квесте по поиску потенциальных опасностей и интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Тематические конкурсы позволили закрепить знания кардинальных правил безопасности, найти производственные риски, способы их устранения и продемонстрировать творческий подход в теме ОТиПБ.

К месяцу безопасности присоединились и дети сотрудников Стойленского ГОКа. Более 120 ребят побывали на экскурсии в карьере. На смотр-конкурс рисунков по теме безопасности свои работы прислали 56 детей. Семь рисунков отобраны для областного конкурса «Охрана труда глазами детей», итоги которого подведут 1 июня.

Победителей каждого из мероприятий акции наградили грамотами, корпоративными подарками и денежными премиями. По итогам месяца безопасности были отмечены подразделения, сотрудники которых проявили большую активность и вовлеченность: цех железнодорожного транспорта, цех хвостового хозяйства и энергоцех.

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#Артем Черненко#Сгок#Белгородская область
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