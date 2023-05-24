Более 1500 сотрудников СГОКа поучаствовали в месячнике по охране труда

Сотрудники СГОКа участвовали в конкурсе видеороликов на тему производственных рисков в своем структурном подразделении, соревновались в оформлении стендов по охране труда, квесте по поиску потенциальных опасностей и интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Тематические конкурсы позволили закрепить знания кардинальных правил безопасности, найти производственные риски, способы их устранения и продемонстрировать творческий подход в теме ОТиПБ.