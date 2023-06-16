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Белгородэнерго выполнит электромонтажные работы любой сложности

16 июня 2023, 12:47
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» предлагает жителям региона спектр услуг по выполнению электромонтажных работ любой степени сложности.

В перечень входят проектные и пусконаладочные мероприятия с выдачей сертификатов, протоколов и паспортов, монтаж комплектных трансформаторных подстанций, распредустройств высокого напряжения и высоковольтных систем учета, прокладка воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, строительство сетей наружного освещения.

Высококвалифицированные специалисты выполнят работы в сжатые сроки, персональный менеджер обеспечит эффективное взаимодействие, компания даст гарантию на все виды оборудования и работ и обеспечит гибкую ценовую политику.

Воспользоваться услугами можно, оставив заявку в личном кабинете на сайте «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «потребителям — услуги» либо на портале электросетевых услуг портал-тп.рф. Также можно позвонить по телефону бесплатной горячей линии 8800-220-0-220 или написать на электронную почту [email protected]

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#Артем Черненко#ПАО «Россети Центр»#Белгородэнерго#Белгородская область
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