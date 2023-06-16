Белгородэнерго выполнит электромонтажные работы любой сложности

Воспользоваться услугами можно, оставив заявку в личном кабинете на сайте «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «потребителям — услуги» либо на портале электросетевых услуг портал-тп.рф. Также можно позвонить по телефону бесплатной горячей линии 8800-220-0-220 или написать на электронную почту [email protected]