Белгородэнерго выполнит электромонтажные работы любой сложности

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В перечень входят проектные и пусконаладочные мероприятия с выдачей сертификатов, протоколов и паспортов, монтаж комплектных трансформаторных подстанций, распредустройств высокого напряжения и высоковольтных систем учета, прокладка воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, строительство сетей наружного освещения.
Высококвалифицированные специалисты выполнят работы в сжатые сроки, персональный менеджер обеспечит эффективное взаимодействие, компания даст гарантию на все виды оборудования и работ и обеспечит гибкую ценовую политику.
Воспользоваться услугами можно, оставив заявку в личном кабинете на сайте «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «потребителям — услуги» либо на портале электросетевых услуг портал-тп.рф. Также можно позвонить по телефону бесплатной горячей линии 8800-220-0-220 или написать на электронную почту [email protected]