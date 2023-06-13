Команда Белгородэнерго взяла серебро в межфилиальных соревнованиях «Россети Центр»

Состязания состояли из нескольких этапов, на которых команды показывали свои знания в области охраны труда, выявляли факты неучтенного потребления электричества с помощью виртуального тренажера, на специальных стендах оценивали пригодность к работе и осуществляли замену счетчиков, производили монтаж шкафа устройства сбора и передачи данных.