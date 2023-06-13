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Команда Белгородэнерго взяла серебро в межфилиальных соревнованиях «Россети Центр»

13 июня 2023, 11:24
В Суздале завершились соревнования профмастерства среди работников блока реализации услуг «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Команда филиала «Белгородэнерго», которую представляли энергетики Старооскольских электрических сетей, стала серебряным призером состязаний.

В течение 4-х дней более 100 участников Межфилиального финала соревнований «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» из 20-ти регионов России боролись за звание лучших по учёту электроэнергии и оптимизации потерь.

Состязания состояли из нескольких этапов, на которых команды показывали свои знания в области охраны труда, выявляли факты неучтенного потребления электричества с помощью виртуального тренажера, на специальных стендах оценивали пригодность к работе и осуществляли замену счетчиков, производили монтаж шкафа устройства сбора и передачи данных.

Отдельным этапом профессиональных соревнований стала работа в реальных условиях — в населённых пунктах, которые обслуживает Суздальский РЭС. Участникам необходимо было установить факты незаконного энергопотребления.

В результате упорной борьбы первое место завоевал филиал «Владимирэнерго», вторыми стали — «Белгородэнерго», на третьем месте — энергетики «Смоленскэнерго».

Команды продемонстрировали высокий профессиональный уровень, обменялись необходимым опытом, наработками в сфере снижения потерь электроэнергии. Поздравляю победителей! Уверен, что на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства работников блока реализации услуг филиалов ПАО «Россети», проведение которых запланировано в сентябре, команды наших энергокомпаний покажут достойные результаты.
отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
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#Артем Черненко#Россети#Россети Центр#Общество#Белгородская область#Белгородэнерго
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