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Белгородэнерго смонтировало новые светильники в 23 населённых пунктах области

15 июня 2023, 09:23
За январь–май текущего года энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» по заявкам муниципальных органов власти смонтировали порядка 225 светильников и 2,2 км линий наружного освещения в 23 селах и микрорайонах ИЖС Белгородской области.

В ближайших планах обустроить еще не менее семи населенных пунктов. Работы ведутся в рамках программы инициативного бюджетирования в соответствии с запросами жителей на качественное наружное освещение.

Максимальный объем работ выполнен Белгородском районе, Старооскольском и Алексеевском городских округах. Дополнительные светильники появились в селах Беловское, Хохлово, Иловка, Ильинка, Алейниково, Волчья Александровка, Колотиловка, Мальцевка, Фощеватово, а также в микрорайоне ИЖС Разумное 81 и селах Клименково, Всесвятки, Пристень.

До первого сентября сети наружного освещения будут построены в Овчинниково, Принцевке и Тимоново Валуйского городского округа, Ворскле Яковлевского округа, Староивановке Волоконовского района, Ломово, Соколовке Корочанского района, на нескольких улицах поселка Майский Белгородского района, в районе пешеходной зоны в Ржевке Ровеньского района.

Свет на улицах городов и сел — это весомый критерий качества жизни людей, живущих там. Этот показатель должен постоянно расти, белгородцы должны жить в комфорте и благоустроенности, невзирая на то, город это или отдаленный населённый пункт — светло и тепло должно быть всем. Над этим мы и работаем в тесной связке с муниципалитетами.
отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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#Артем Черненко#Белгородэнерго#Белгородская область
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