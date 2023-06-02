Белгородэнерго: созидательная энергетика — билет в инновационное будущее

«Энергетика имеет огромный инновационный потенциал, на который в современном обществе идет активный запрос. А кто, как не сегодняшние школьники лучшие инноваторы? За ними будущее движение вперед: с нестандартными смелыми решениями, оригинальными проектами, уникальными замыслами и свежими идеями. Выдать этот „билет в будущее“, в яркую, светлую жизнь должны именно мы, взрослые, защищая наших детей, ориентируя в профессии, направляя по верному жизненному пути», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.