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Белгородэнерго: созидательная энергетика — билет в инновационное будущее

2 июня 2023, 08:30
Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
Сотрудники филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» приняли участие в интерактивной выставке профессий «Билет в будущее». Мероприятие состоялось под эгидой Министерства образования Белгородской области.

Энергетики рассказали школьникам и их родителям о своей профессии и перспективах ее развития на ближайшую пятилетку. Особый интерес у ребят вызвали тематические инженерные мастер-классы.

На макете «Высокоавтоматизированные сети» можно было самостоятельно включить и выключить свет на улицах города и в жилых домах, познакомиться с отдельными видами современного энергооборудования, включить «в сеть» альтернативные источники энергии.

Специалисты по современным системам учета электроэнергии научили ребят рассчитывать объем энергопотребления конкретного дома, улицы, предприятия. А специалисты по наружному освещению на учебном стенде продемонстрировали работу уличных светильников, рассказали о возможностях дистанционного управления ими и настройке автоматизированного графика работы освещения в населенных пунктах области.

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

На выставке побывало около 300 учащихся 6-11 классов. Большая часть из них только определяется с выбором профессии, поэтому повышение информированности в этом направлении имеет огромное значение.

«Энергетика имеет огромный инновационный потенциал, на который в современном обществе идет активный запрос. А кто, как не сегодняшние школьники лучшие инноваторы? За ними будущее движение вперед: с нестандартными смелыми решениями, оригинальными проектами, уникальными замыслами и свежими идеями. Выдать этот „билет в будущее“, в яркую, светлую жизнь должны именно мы, взрослые, защищая наших детей, ориентируя в профессии, направляя по верному жизненному пути», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгородская область
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