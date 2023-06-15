Глава минобра высказался о претензиях питерского колледжа к белгородским выпускникам

Андрей Милёхин сообщил, что уже связался с комитетом по образованию Санкт-Петербурга и попросил дать комментарий по этой ситуации: «Во-первых, нам необходимо подтвердить факт вашего обращения. Мы примем со своей стороны меры, чтобы разъяснить как минимум приёмной комиссии, что в действующем законодательстве никаких ограничений по поступлению белгородских детей в любые колледжи страны нет. Мы также хотим, чтобы дали оценку этическую».