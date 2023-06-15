Глава минобра высказался о претензиях питерского колледжа к белгородским выпускникам

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
К главе министерства образования области Андрею Милёхину обратилась местная жительница. По словам женщины, её ребёнка не захотели принимать в одном из колледжей Санкт-Петербурга.
Нам прямым текстом заявили, что детей из Белгородской области там не ждут. На вопрос почему, получили такой ответ: «У нас и своих таких хватает. Ваши знания на нуле». У нас такая общая установка по России или нам так повезло?
Также в приёмной комиссии отметили, что для поступления нужны немалые деньги, да и то, если будет место, уточнила женщина.
Мы не первые белгородцы. Всем один ответ. Это что такое? Наши дети сидели под обстрелами, учились всеми возможными способами, а теперь вот такой ответ.
Андрей Милёхин сообщил, что уже связался с комитетом по образованию Санкт-Петербурга и попросил дать комментарий по этой ситуации: «Во-первых, нам необходимо подтвердить факт вашего обращения. Мы примем со своей стороны меры, чтобы разъяснить как минимум приёмной комиссии, что в действующем законодательстве никаких ограничений по поступлению белгородских детей в любые колледжи страны нет. Мы также хотим, чтобы дали оценку этическую».
Глава минобра подчеркнул, что взял этот вопрос на личный контроль, и если позволит рабочий график, то он навестит этот колледж в период приёмной кампании и переговорит с комиссией.
Боюсь, что кто-то из сотрудников этого колледжа превысил полномочия, скорее, это эмоциональные заявления, личные заявления этого сотрудника. Хочу разобраться, на каком основании он это сделал.
Андрей Милёхин
Напомним, что ранее вопрос о колледже Санкт-Петербурга поднимался во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова. Гладков обещал связаться с с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.