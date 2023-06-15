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Глава минобра высказался о претензиях питерского колледжа к белгородским выпускникам

15 июня 2023, 12:09
Фото: 1MI
Ребёнка не захотели принимать в одном из колледжей Санкт-Петербурга, сообщила белгородка. Глава министерства образования области Андрей Милёхин во время прямого эфира отметил, что в ходе приёмной кампании постарается приехать в этот колледж.

К главе министерства образования области Андрею Милёхину обратилась местная жительница. По словам женщины, её ребёнка не захотели принимать в одном из колледжей Санкт-Петербурга.

Нам прямым текстом заявили, что детей из Белгородской области там не ждут. На вопрос почему, получили такой ответ: «У нас и своих таких хватает. Ваши знания на нуле». У нас такая общая установка по России или нам так повезло?

Также в приёмной комиссии отметили, что для поступления нужны немалые деньги, да и то, если будет место, уточнила женщина.

Мы не первые белгородцы. Всем один ответ. Это что такое? Наши дети сидели под обстрелами, учились всеми возможными способами, а теперь вот такой ответ.

Андрей Милёхин сообщил, что уже связался с комитетом по образованию Санкт-Петербурга и попросил дать комментарий по этой ситуации: «Во-первых, нам необходимо подтвердить факт вашего обращения. Мы примем со своей стороны меры, чтобы разъяснить как минимум приёмной комиссии, что в действующем законодательстве никаких ограничений по поступлению белгородских детей в любые колледжи страны нет. Мы также хотим, чтобы дали оценку этическую».

Глава минобра подчеркнул, что взял этот вопрос на личный контроль, и если позволит рабочий график, то он навестит этот колледж в период приёмной кампании и переговорит с комиссией.

Боюсь, что кто-то из сотрудников этого колледжа превысил полномочия, скорее, это эмоциональные заявления, личные заявления этого сотрудника. Хочу разобраться, на каком основании он это сделал.
Андрей Милёхин

Напомним, что ранее вопрос о колледже Санкт-Петербурга поднимался во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова. Гладков обещал связаться с с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Ваши знания на нуле»: белгородских выпускников не берут в питерский колледж
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#Алина Харина#Выпускники#Колледж#Образование#Белгородская область#Андрей Милёхин
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