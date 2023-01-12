Сотруднице белгородского колледжа внесли взыскание за давление на студента

Инцидент произошёл с 18-летним Вадимом Бурлаковым, который в ноябре этого года устроил на Соборной площади одиночный пикет в поддержку Украины. За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей, но заместитель директора по учебно-воспитательной работе в индустриальном колледже, где учится белгородец, решила поговорить со студентом о произошедшем.