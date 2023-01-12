Сотруднице белгородского колледжа внесли взыскание за давление на студента

Инцидент произошёл с 18-летним Вадимом Бурлаковым, который в ноябре этого года устроил на Соборной площади одиночный пикет в поддержку Украины. За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей, но заместитель директора по учебно-воспитательной работе в индустриальном колледже, где учится белгородец, решила поговорить со студентом о произошедшем.
Между женщиной и студентом произошёл неприятный разговор, который Вадим Бурлаков записал на аудио. Запись белгородец направил в горсовет, а затем её перенаправили в министерство образования региона.
Как сообщил «Фонарь», в колледже провели служебное расследование, а после него сотруднице вынесли дисциплинарное взыскание за нарушение профессиональной этики. Юноше также порекомендовали обратиться в службу медиации, которую создали в индустриальном колледже для решения подобных проблем.
Относительно указанного Вами факта «угрожают в колледже из-за его антивоенной позиции» и «оказывается морально-психологическое давление и преследование по политическим мотивам» сообщаем, что с целью создания системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов студентов…В колледже создана служба медиации, в которую Вы в праве обратиться.
цитирует ответ областного департамента профобразования и науки «Фонарь»