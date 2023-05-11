Горожане возмущены отсутствием парковок возле индустриального колледжа в Белгороде

По словам белгородца Альберта Мирошникова, возле индустриального колледжа по пр.Б.Хмельницкого, 80 в Белгороде больше нет парковки. Также места для машин убрали напротив ДК «Энергомаш» и возле дома №82 по пр. Б.Хмельницкого.