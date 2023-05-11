Горожане возмущены отсутствием парковок возле индустриального колледжа в Белгороде

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По словам белгородца Альберта Мирошникова, возле индустриального колледжа по пр.Б.Хмельницкого, 80 в Белгороде больше нет парковки. Также места для машин убрали напротив ДК «Энергомаш» и возле дома №82 по пр. Б.Хмельницкого.
Парковаться сотрудникам колледжа, посетителям, студентам, абитуриентам негде. Возможность организации парковок имеется по обе стороны улицы. Мэрия ограничивается отписками.
Альберт Мирошников
На жалобу отреагировали городские власти. По данным мэрии, по малому проезду пр.Б.Хмельницкого на участке от Белгородского проспекта до ул.Мичурина до ремонта было 139 машиномест.
Согласно проекту организации дорожного движения напротив домов №60а-62а в связи с тем, что существующие парковки не отвечали нормативным требованиям по глубине и не обеспечивали треугольник видимости перед пешеходным переходом, парковочное пространство на данном участке приводится в соответствие требованиям ГОСТ 52289-2019.
Из ответа мэрии Белгорода
По итогам ремонта парковочных мест стало 119, из них 17 - для инвалидов.