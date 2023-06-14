«Ваши знания на нуле»: белгородских выпускников не берут в питерский колледж

К губернатору Белгородской области в прямом эфире обратилась жительница региона. Она сообщила, что её ребёнка не захотели принимать в одном из колледжей Санкт-Петербурга. «У нас и своих таких хватает, ваши знания на нуле» — вот так белгородке ответили в питерском колледже, куда собрался поступить на учёбу её ребёнок.