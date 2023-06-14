«Ваши знания на нуле»: белгородских выпускников не берут в питерский колледж

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
К губернатору Белгородской области в прямом эфире обратилась жительница региона. Она сообщила, что её ребёнка не захотели принимать в одном из колледжей Санкт-Петербурга. «У нас и своих таких хватает, ваши знания на нуле» — вот так белгородке ответили в питерском колледже, куда собрался поступить на учёбу её ребёнок.
Как уточнила женщина, такое отношение в учреждении Санкт-Петербурга ко всем детям из Белгородской области:
Было заявлено, что для поступления нужны немаленькие деньги, да и то, если будут места «для таких, как мы». В приёмной комиссии сказали, что мы не первые такие. Наши дети сидели под обстрелами, учились всеми возможными способами, а теперь такой ответ?
возмутилась жительница
Вячеслав Гладков удивился такому отношению и обещал связаться с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Такой установки по России быть не может. Если то, что вы говорите, правда, то, скорее всего, сработал человеческий фактор. Созвониться с каждым учебным учреждением невозможно, но, как и обещали, попробуем Вам помочь: сбросьте мне в приёмную Ваши контакты, обращусь к губернатору Санкт-Петербурга.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области