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Сборная СГОКа завоевала серебро в спортивных состязаниях предприятий Старого Оскола

14 июня 2023, 14:55
Фото: Елена Дергачева
Сотрудники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) заняли второе общекомандное место в XI городской спартакиаде на Кубок «Славянки».

Представители СГОКа выступили во всех видах программы — армрестлинге, гиревом спорте, футболе, волейболе, большом и настольном теннисе, плавании и перетягивании каната.

В итоге стойленские спортсмены вошли в тройку лидеров почти во всех видах спорта. Завоевали «серебро»: в гиревом спорте — Владимир Цуканов (цех железнодорожного транспорта), в настольном теннисе — Виталий Исаев (цех по техническому обслуживанию и ремонту фабрики окомкования) и Софья Деева (энергоцех), плавании — Кирилл Чурсин (цех по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования), в эстафетном плавании и шахматах Маргарита Герасимова (цех дробления обогатительной фабрики). «Бронзу» стойленской сборной принесли футболисты и Анатолий Сязин из цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования, занявший третье место в шахматах среди мужчин.

Кульминацией праздника стало перетягивание каната, в котором команда Стойленского ГОКа одержала победу.

«Стойленцы традиционно показали хороший результат. Спасибо нашим спортсменам за активное участие, за честную борьбу, за стремление к победе. Спартакиады не только стимулируют к физической активности и ведению здорового образа жизни, но и помогают сплотить коллектив, укрепить корпоративные традиции, — прокомментировала специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева.

В ежегодном спортивном празднике поучаствовали более 350 представителей двенадцати команд предприятий и организаций округа, которые соревновались в девяти дисциплинах. Для болельщиков была организована развлекательная программа.

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