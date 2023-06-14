Сборная СГОКа завоевала серебро в спортивных состязаниях предприятий Старого Оскола

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Представители СГОКа выступили во всех видах программы — армрестлинге, гиревом спорте, футболе, волейболе, большом и настольном теннисе, плавании и перетягивании каната.
В итоге стойленские спортсмены вошли в тройку лидеров почти во всех видах спорта. Завоевали «серебро»: в гиревом спорте — Владимир Цуканов (цех железнодорожного транспорта), в настольном теннисе — Виталий Исаев (цех по техническому обслуживанию и ремонту фабрики окомкования) и Софья Деева (энергоцех), плавании — Кирилл Чурсин (цех по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования), в эстафетном плавании и шахматах Маргарита Герасимова (цех дробления обогатительной фабрики). «Бронзу» стойленской сборной принесли футболисты и Анатолий Сязин из цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования, занявший третье место в шахматах среди мужчин.
Кульминацией праздника стало перетягивание каната, в котором команда Стойленского ГОКа одержала победу.
«Стойленцы традиционно показали хороший результат. Спасибо нашим спортсменам за активное участие, за честную борьбу, за стремление к победе. Спартакиады не только стимулируют к физической активности и ведению здорового образа жизни, но и помогают сплотить коллектив, укрепить корпоративные традиции, — прокомментировала специалист по спорту профкома СГОКа Елена Дергачева.
В ежегодном спортивном празднике поучаствовали более 350 представителей двенадцати команд предприятий и организаций округа, которые соревновались в девяти дисциплинах. Для болельщиков была организована развлекательная программа.