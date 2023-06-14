Сборная СГОКа завоевала серебро в спортивных состязаниях предприятий Старого Оскола

В итоге стойленские спортсмены вошли в тройку лидеров почти во всех видах спорта. Завоевали «серебро»: в гиревом спорте — Владимир Цуканов (цех железнодорожного транспорта), в настольном теннисе — Виталий Исаев (цех по техническому обслуживанию и ремонту фабрики окомкования) и Софья Деева (энергоцех), плавании — Кирилл Чурсин (цех по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования), в эстафетном плавании и шахматах Маргарита Герасимова (цех дробления обогатительной фабрики). «Бронзу» стойленской сборной принесли футболисты и Анатолий Сязин из цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования, занявший третье место в шахматах среди мужчин.