С 15 июня белгородцы из приграничья начнут получать по 50 тыс. рублей

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
По словам министра соцзащиты населения и труда области Елены Батановой, основную выплату в 10 тыс. рублей отселённым белгородцам закончат переводить в среду, 14 июня. С четверга, 15 июня, начнут выплачивать по 50 тыс. рублей.
Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что выплату в 50 тыс. рублей получат не все жители, которые получили по 10 тыс. рублей. Выплата в 50 тыс. рублей переводится жителям региона, которые потеряли имущество, а также не имеют доступа в свои жилые помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости.
Это те населённые пункты, в которые запрещён въезд, а также те дома, которые полностью уничтожены в результате действий ВСУ.
Вячеслав Гладков
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