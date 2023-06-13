С 15 июня белгородцы из приграничья начнут получать по 50 тыс. рублей

Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что выплату в 50 тыс. рублей получат не все жители, которые получили по 10 тыс. рублей. Выплата в 50 тыс. рублей переводится жителям региона, которые потеряли имущество, а также не имеют доступа в свои жилые помещения для того, чтобы воспользоваться имуществом первой необходимости.