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Стало известно, кто из белгородцев сможет получить 50 тыс. рублей за утрату имущества

9 июня 2023, 09:40
Фото: 1MI
Речь идёт о единовременной выплате в 50 тыс. рублей. Средства получат местные жители, которые утратили имущество.

В списки на получение материальной помощи включена категория людей, у которых разрушено жильё, те, кому нужны средства на покупку предметов первой необходимости. Напомним, что средства на единовременные выплаты были получены из федерального бюджета.

Для понимания — у нас есть населённые пункты, в которых проживать невозможно — это те, где был объявлен режим ЧС, где был введён режим КТО, а также населённые пункты Шебекинского округа. Все жители этих пунктов получают первую выплату в размере 10 тыс. рублей. То, что касается 50 тыс. рублей — не все люди, которые получат 10 тыс., получат 50 тыс. рублей.
Иван Будлов, замгубернатора области

В список на получение 50 тыс. рублей попали 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС, а также Шебекино, посёлок Шебекинский, Новая Таволжанка и Архангельское Шебекинского округа. В этих четырёх населённых пунктах на сегодняшний день ограничен въезд, пользоваться своим имуществом местные жители не могут, подчеркнул Будлов.

Также есть населённые пункты, в которые можно вернуться, но у человека там разрушен дом. Естественно, человеку необходимо решить вопрос с приобретением предметов первой необходимости. В таких ситуациях мы физически не можем подсчитать, у кого разрушен дом, у кого — нет. В этой ситуации люди должны подать заявление.
Иван Будлов

С заявлением необходимо обратиться в управление соцзащиты населения области и дождаться подтверждения регионального министерства строительства.

Кому из жителей белгородского приграничья положена единовременная выплата
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#Алина Харина#Приграничье#Пострадавшие#Разрушения#Единовременная выплата#Общество#Белгородская область#Иван Будлов
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