Стало известно, кто из белгородцев сможет получить 50 тыс. рублей за утрату имущества

В список на получение 50 тыс. рублей попали 15 населённых пунктов, где введён режим ЧС, а также Шебекино, посёлок Шебекинский, Новая Таволжанка и Архангельское Шебекинского округа. В этих четырёх населённых пунктах на сегодняшний день ограничен въезд, пользоваться своим имуществом местные жители не могут, подчеркнул Будлов.