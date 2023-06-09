В Грайворонском округе выплату в 10 тыс. рублей получат более трёх тысяч человек

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По словам главы администрации Грайворонского округа Геннадия Бондарева, на территории округа, по предварительной информации, под выплату в 10 тыс. рублей подпадают 3788 человек. Это населённые пункты Гора-Подол, село Глотово и Козинская сельская территория, куда входят Заречье-Первое и Заречье-Второе. В настоящий момент обработана информация уже по 36% получателей, 851 человек уже подан на выплату.
Что касается 50 тыс. рублей, то у нас немного другая ситуация в округе, чем в Шебекино. Здесь, скорее всего, всё будет идти по заявлениям граждан.
Геннадий Бондарев
В Шебекинском горокруге 50 тыс. рублей выплатят жителям пяти населённых пунктов — Середы, где введён режим ЧС, а также жителям Шебекино, посёлка Шебекинский, сёл Новая Таволжанка и Архангельское, так как в эти населённые пункты ограничен или полностью запрещён въезд.
Люди были лишены предметов первой необходимости.
Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского округа