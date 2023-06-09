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В Грайворонском округе выплату в 10 тыс. рублей получат более трёх тысяч человек

9 июня 2023, 13:32
Фото: 1MI
В настоящий момент уже отработана информация о 36% получателей выплаты. Речь идёт о Гора-Подольской и Козинской сельских территориях.

По словам главы администрации Грайворонского округа Геннадия Бондарева, на территории округа, по предварительной информации, под выплату в 10 тыс. рублей подпадают 3788 человек. Это населённые пункты Гора-Подол, село Глотово и Козинская сельская территория, куда входят Заречье-Первое и Заречье-Второе. В настоящий момент обработана информация уже по 36% получателей, 851 человек уже подан на выплату.

Что касается 50 тыс. рублей, то у нас немного другая ситуация в округе, чем в Шебекино. Здесь, скорее всего, всё будет идти по заявлениям граждан.
Геннадий Бондарев

В Шебекинском горокруге 50 тыс. рублей выплатят жителям пяти населённых пунктов — Середы, где введён режим ЧС, а также жителям Шебекино, посёлка Шебекинский, сёл Новая Таволжанка и Архангельское, так как в эти населённые пункты ограничен или полностью запрещён въезд.

Люди были лишены предметов первой необходимости.
Владимир Жданов, глава администрации Шебекинского округа

Напомним, что белгородцы из приграничья могут получить 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества первой необходимости, а также единовременную выплату в 10 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Единовременная выплата#Приграничье#Общество#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Владимир Жданов#Геннадий Бондарев
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