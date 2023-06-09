В Грайворонском округе выплату в 10 тыс. рублей получат более трёх тысяч человек

По словам главы администрации Грайворонского округа Геннадия Бондарева, на территории округа, по предварительной информации, под выплату в 10 тыс. рублей подпадают 3788 человек. Это населённые пункты Гора-Подол, село Глотово и Козинская сельская территория, куда входят Заречье-Первое и Заречье-Второе. В настоящий момент обработана информация уже по 36% получателей, 851 человек уже подан на выплату.