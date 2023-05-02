Родственникам участвующего в СВО белгородца не известно о его якобы гибели

С Бел.Ру связались родственники Арсеньева. Данная ситуация стала для них крайне неприятной. Дело в том, что мать Артёма и остальные его близкие не получали никакой информации о возможной смерти мужчины. По их мнению, неподтверждённую новость местным пабликам могли продать либо знакомые, либо кто-то ещё.