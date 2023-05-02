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Родственникам участвующего в СВО белгородца не известно о его якобы гибели

2 мая 2023, 11:18
Фото: 1MI
Военный в зоне СВО. Архивное фото
Сегодня в Сети сообщили о якобы гибели белгородца при выполнении боевых задач в ДНР. Как Бел.Ру сообщили родственники мужчины, у них данной информации нет.
Сюжет
Фейк

Сегодня в Telegram-каналах сообщили о смерти старооскольца Артёма Арсеньева. По данным местных источников, мужчина умер при выполнении боевых задач в ДНР. Дата смерти мужчины не называлась.

С Бел.Ру связались родственники Арсеньева. Данная ситуация стала для них крайне неприятной. Дело в том, что мать Артёма и остальные его близкие не получали никакой информации о возможной смерти мужчины. По их мнению, неподтверждённую новость местным пабликам могли продать либо знакомые, либо кто-то ещё.

У меня слов нет. Без разрешения родственников. Официально нет информации. Я по всем инстанциям звонила - и по военной части, и везде. Нигде нет, что он погиб. И мы не верим в это.
родственники Артёма Арсеньева

На прямой линии 122 информацию о смерти Арсеньева не подтвердили.

В местном медиа, разместившем новость, не смогли подтвердить информацию о гибели, но сообщили позывной, по которому якобы идентифицировали Артёма — «Арсюша».

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#Артем Черненко#Военный#Гибель#Фейк#Общество#Эксклюзив#СВО#Белгородская область
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