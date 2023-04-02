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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Стало известно о гибели ещё одного белгородца в зоне СВО

2 апреля 2023, 15:02
Фото: 1MI

В Белгородской области попрощаются с погибшим бойцом

В зоне проведения спецоперации погиб Максим Колесников, сообщили в Telegram-канале «Официальный Старый Оскол». Похороны состоятся 3 апреля.
Сюжет
СВО

Житель Старооскольского горокруга Максим Колесников погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в нескольких группах в соцсети.

Прощание с бойцом состоится в Старом Осколе 3 апреля. Начало — в 11:00.

На этой неделе стало известно о гибели военнослужащего из Волоконовского района. Анатолий Казаков отправился на СВО добровольцем. Он был гранатомётчиком. Погиб житель региона под Макеевкой. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.

12 марта в ходе СВО погиб Юрий Кодочигов. Его похоронили в Губкинском горокруге. По информации местных пабликов, 32-летний мужчина посмертно получил звание «Герой России».

В Шебекино на этой неделе открыли мемориальные плиты в честь троих погибших бойцов. В горокруге таким образом почтили память сержанта Романа Хворощева, рядового Дмитрия Хворощева, младшего сержанта Михаила Лагутина.

Максим КолесниковМаксим Колесников
Максим Колесников
Фото: Telegram-канал «Официальный Старый Оскол»
Под Белгородом почтили память троих погибших в СВО бойцов
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