Стало известно о гибели ещё одного белгородца в зоне СВО

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Житель Старооскольского горокруга Максим Колесников погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в нескольких группах в соцсети.
Прощание с бойцом состоится в Старом Осколе 3 апреля. Начало — в 11:00.
На этой неделе стало известно о гибели военнослужащего из Волоконовского района. Анатолий Казаков отправился на СВО добровольцем. Он был гранатомётчиком. Погиб житель региона под Макеевкой. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.
12 марта в ходе СВО погиб Юрий Кодочигов. Его похоронили в Губкинском горокруге. По информации местных пабликов, 32-летний мужчина посмертно получил звание «Герой России».
В Шебекино на этой неделе открыли мемориальные плиты в честь троих погибших бойцов. В горокруге таким образом почтили память сержанта Романа Хворощева, рядового Дмитрия Хворощева, младшего сержанта Михаила Лагутина.