Стало известно о гибели ещё одного белгородца в ходе СВО

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
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Updated Сегодня, 13:34
Белгородца Сергея Ковтанюка наградили орденом Мужества посмертно. Почётную награду передали семье военнослужащего из Ивнянского района.
Родился Ковтанюк в посёлке Шаблыкино Орловской области в 1981 году. В 1986 году его семья перебралась в Белгородскую область — в село Верхопенье. Работал мужчина в этом же населённом пункте в ООО «Агроуниверсал».
В 2022 году белгородца призвали в ряды ВС РФ для участия в спецоперации. Как отметил глава Ивнянского района Игорь Щепин, мужчина стойко, мужественно и героически исполнял свой воинский долг.
Погиб Сергей Ковтанюк 12 ноября.