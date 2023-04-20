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Стало известно о гибели ещё одного белгородца в ходе СВО

20 апреля 2023, 13:26
Фото: страница Игоря Щепина ВК

Погибшего в СВО белгородца наградили орденом Мужества посмертно

Почётную награду передали семье военнослужащего. Житель Ивнянского района погиб 12 ноября 2022 года при исполнении воинского долга, сообщил глава муниципалитета Игорь Щепин.
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СВО

Белгородца Сергея Ковтанюка наградили орденом Мужества посмертно. Почётную награду передали семье военнослужащего из Ивнянского района.

Родился Ковтанюк в посёлке Шаблыкино Орловской области в 1981 году. В 1986 году его семья перебралась в Белгородскую область — в село Верхопенье. Работал мужчина в этом же населённом пункте в ООО «Агроуниверсал».

В 2022 году белгородца призвали в ряды ВС РФ для участия в спецоперации. Как отметил глава Ивнянского района Игорь Щепин, мужчина стойко, мужественно и героически исполнял свой воинский долг.

Погиб Сергей Ковтанюк 12 ноября.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ивнянский район#Игорь Щепин#СВО#Спецоперация#Орден мужества#Погибший#Боец
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