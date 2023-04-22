Стало известно о гибели ещё одного военнослужащего из Белгородской области

Posted Сегодня, 21:38
Published Сегодня, 21:38
Modified Сегодня, 21:40
Updated Сегодня, 21:40
По данным сообщества «Официальный Старый Оскол», староосколец Никита Аркадьевич Крупнов погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО 12 марта 2023 года. Его наградили медалью «За отвагу».
Прощание с 24-летним военнослужащим состоится 22 апреля в 12:00 в селе Каплино Старооскольского района в часовне на городском кладбище. Похоронят молодого человека на Аллее Славы.
Вчера, 20 апреля, также стало известно о гибели Сергея Ковтанюка, которого посмертно наградили орденом Мужества.