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Published Сегодня, 21:38

Modified Сегодня, 21:40

Updated Сегодня, 21:40

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Стало известно о гибели ещё одного военнослужащего из Белгородской области

21 апреля 2023, 21:38
Фото: 1MI
24-летний парень погиб в ходе СВО, сообщили в сообществе «Официальный Старый Оскол».

По данным сообщества «Официальный Старый Оскол», староосколец Никита Аркадьевич Крупнов погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО 12 марта 2023 года. Его наградили медалью «За отвагу».

Прощание с 24-летним военнослужащим состоится 22 апреля в 12:00 в селе Каплино Старооскольского района в часовне на городском кладбище. Похоронят молодого человека на Аллее Славы.

Вчера, 20 апреля, также стало известно о гибели Сергея Ковтанюка, которого посмертно наградили орденом Мужества.

Фото: сообщество «Официальный Старый Оскол»
При выполнении воинского долга в ходе СВО погиб житель Белгородской области
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