В белгородском минобре объяснили требование перехода школ на «Сферум» и «ВКонтакте»

Также Милёхин подчеркнул, что родители между собой могут общаться в любых мессенджерах: «Мы не можем лишать их этого права и возможности. Но вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, вступившим в силу с января текущего года, мы должны обеспечить качественные и, самое главное, защищённые способы взаимодействия в системе образования».