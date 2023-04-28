В белгородском минобре объяснили требование перехода школ на «Сферум» и «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Во время прямого эфира у Андрея Милёхина поинтересовались, с чем связано «навязывание родителям платформы „Сферум“» и почему в «школах заставляют» переходить в соцсеть «ВКонтакте»: «Почему родители сами не могут выбирать, через какой мессенджер удобнее общаться?».
Андрей Милёхин ответил, что это защищённые платформы отечественной разработки.
Я совершенно категорически не согласен со словом заставляют. Мы рекомендуем — это крайне важно. Мы уже говорили, что с 1 января вступил в силу закон, который определяет все информационные системы, связанные с системой образования. Мы предлагаем переходить в те мессенджеры, которые государственным образом защищены, которые зарегистрированы и спрогнозированы таким образом, чтобы быть максимально полезными и оптимальными.
Андрей Милёхин
Также Милёхин подчеркнул, что родители между собой могут общаться в любых мессенджерах: «Мы не можем лишать их этого права и возможности. Но вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, вступившим в силу с января текущего года, мы должны обеспечить качественные и, самое главное, защищённые способы взаимодействия в системе образования».
Напомним, что в Белгородской области к «Сферуму» уже подключили больше 660 школ, в системе зарегистрированы 17 тысяч учителей и больше 163 тысяч учеников.